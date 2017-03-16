تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ 1.2 مليار درهم خلال 2016﻿

أعلنت الإدارة العامة لجمارك دبي أن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية قد بلغ 1276 مليار درهم خلال العام 2016، بتراجع قدره 1 % مقارنة بالعام 2015.

ووفق بيان رسمي صدر عن حكومة دبي، ارتفع حجم الصادرات غير النفطية للامارة خلال عام 2016 بنسبة 8% ليصل إلى 143 مليار درهم.

وشكلت قيمة الواردات 63 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية مايعادل 803 مليارات درهم، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 1 % عن عام 2015، بينما تراجع حجم تجارة إعادة التصدير بنسبة 7 %.



وبحسب ما نقلته صحيفة "أرقام" فقد حافظت الإمارة على قوة الدفع في أدائها التجاري، حيث توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2016 إلى التجارة المباشرة بقيمة 830 مليار درهم تمثل 65% من إجمالي تجارة الإمارة، تلتها تجارة المناطق الحرة بقيمة 411.44 مليار درهم تمثل 32% من الإجمالي، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 34.76 مليار درهم تمثل 3% من الإجمالي.

وحسب التقرير، فقد بلغ حجم التجارة عبر المنافذ الجوية 592 مليار درهم خلال عام 2016، مايمثل 46 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، أما عبر المنافذ البحرية والبرية فقد بلغت 452 مليار درهم و232 مليار درهم على التوالي.

وتمكنت دبي من تحقيق زيادة جديدة في كمية تجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2016، حيث ارتفع وزن البضائع في التجارة الخارجية للإمارة خلال العام الماضي بنسبة 8.2% ليصل إلى 92 مليون طن، مقابل 85 مليون طن في العام 2015.

وتتميز تجارة دبي الخارجية بتنوع البضائع، فقد جاءت الهواتف وأجهزة الاتصالات في مقدمة البضائع بتجارة الامارة الخارجية في العام 2016 بقيمة بلغت نحو 167 مليار درهم تمثل حوالي 13.1% من الإجمالي.

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