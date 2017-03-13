افتتاح أول مركز لتجربة العملاء في دبي من سوق.كوم

أعلن سوق.كوم عن إطلاق أول مركز لتجربة العملاء في شارع الشيخ زايد بدبي، مما يجعل التعامل عبر المنصة أكثر سهولة وراحة لكل من العملاء والباعة في الإمارات. يمثل مركز سوق.كوم لتجربة العملاء وجهة متعددة الأغراض للعملاء ليتمكنوا من التعرف على المنتجات والاطلاع عليها قبل الشراء عبر الإنترنت وحتى استلامها من المركز في موقعه الاستراتيجي. كما يتيح المركز للعملاء فرصة إعادة المنتجات وحتى الحصول على الخدمات التي كانت تقتصر في السابق على المنصة الإلكترونية.

ومن أبرز مزايا هذا العرض المبتكر من سوق.كوم توفر مركز خدمة "هيلب بت" الذي يمكّن العملاء من تسليم أو استلام أية إلكترونيات لتصليحها بشكل فوري، سواء تم شراؤها من سوق.كوم أو أي متجر آخر، كتغيير شاشة الهاتف المتحرك أو استبدال الكوابل. أما المهام التي تتطلب وقتاً أطول فسيجري إرسالها إلى مقر "هيلب بت" للتصليح.

يمثل المركز أيضاً امتداداً لخدمات "كيو إكسبريس"، الذراع اللوجستي لدى سوق.كوم والتي توفر خدمة التوزيع لمنصة التجارة الإلكترونية. يضاف المركز إلى السلسلة الضخمة من فروع "كيو إكسبريس" ليمنحهم سهولة استلام أو إعادة طلباتهم في موقع مركزي مريح. وبالإضافة لما سبق، أصبح البيع عبر سوق.كوم أسرع وأسهل من أي وقت مضى، إذ يتاح للبائعين خيار تسليم طلبات المنتجات الجديدة أو استلام السلع المعادة مباشرة من مركز تجربة العملاء.

في هذا السياق قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم: "في جوهر كل ما نقوم به يكمن وعدنا بأن نجعل التسوق الإلكتروني بالسهولة الممكنة للعملاء والموردين والشركاء. ويأتي قرارنا لتوفير كل خدماتنا في موقع واحد مريح يشمل خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع والتصليح والجوانب اللوجستية انسجاماً مع توجهنا للاستفادة من الابتكار من أجل تحسين تجربة التسوق الإلكتروني بشكل مستمر، وتمكين مستخدمينا من التغلّب على المعوقات التي تواجههم في التسوق الإلكتروني. سيكون أول مركز لتجربة العملاء لدينا بمثابة القلب النابض لعملياتنا الإقليمية، من خلال الجمع بين كافة خدمات سوق.كوم في موقع واحد."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمثل المركز امتداداً مادياً لتجربة التسوق الإلكترونية عبر تقريب المنتجات والعلامة التجارية المحببة للعملاء، ومنحهم خدمات استثنائية عند الطلب كتصليح المنتجات والتسليم والاستلام وخدمات ما بعد البيع. ويضمن مركز الخدمة سهولة توفير الخدمات للعملاء في مرحلة ما بعد البيع مما يمنحهم راحة البال.

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