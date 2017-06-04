سوق.كوم يقدم خدمة الشحن المجاني خلال رمضان

أعلن عام 2017 عام الخير في دولة الإمارات، ويدعم سوق.كوم الأجندة الوطنية من خلال تشجيع المقيمين على ترسيخ قيم الخير والعطاء خلال شهر رمضان المبارك. وضمن مبادرة "القلب الأبيض من سوق.كوم، أصبح بإمكان العملاء الآن تسليم تبرعاتهم من الملابس إلى سائقي سوق لدى وصولهم لتسليم طلباتهم. وعقد سوق.كوم شراكة مع أومو وكومفورت لتسليم تلك التبرعات إلى المحتاجين.

وبالإضافة لذلك، واحتفاء بروح العطاء، يقدم سوق.كوم عرض الشحن المجاني على منتجات "تشحن من قبل سوق" عندما تزيد قيمة الطلب على 150 درهم إماراتي. توفر خدمة "تشحن من قبل سوق" للعملاء ميزة رائعة وتجربة متفوقة للتسوق من خلال أولوية التسليم السريع وتوصيل المنتجات بأمان إلى منازلهم. وتضمن عملية ضبط الجودة المنهجية الصارمة، بدءاً من استلام المنتجات وحتى شحنها، تقديم منتجات أصلية 100% ذات جودة عالية من شركاء موثوقين لإعادة البيع مع التغليف عالي الجودة من سوق. كما يستفيد المستهلكون من سرعة أكبر في استلام المنتجات عند إعادتها، ويتمتعون بخدمات ممتازة للعملاء على تلك الطلبات، وفقاً لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وفي شهر رمضان المبارك، ولتلبية الاستهلاك الإلكتروني المتزايد واحتياجات العملاء من الهدايا، يقدم سوق.كوم 10,000 صفقة رمضانية حصرية لا تقاوم، تجعل التسوق في رمضان تجربة مريحة لجميع المنتجات، بدءاً من لوازم البقالة ووصولاً إلى الديكورات المنزلية والهدايا. تشجع المنصة الرائدة العملاء على الاستفادة من أفضل العروض على العطور العربية ولوازم لمطبخ والهدايا وغيرها الكثير، حيث من المرتقب أن يشهد التسوق الإلكتروني في المنطقة تصاعداً مستمراً خلال الشهر الفضيل.

في هذا الصدد قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم: "نعمل بالتوافق مع الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات ومن خلال حملتنا التي تحمل اسم القلب الأبيض، أردنا أن نقوم بدورنا بمدّ يد العون ومساعدة عملائنا في التبرع خلال الشهر الكريم."

ووفقاً لأبحاث حديثة لموقع فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هناك ارتفاعاً ضخماً في استعمال الهواتف الذكية خلال شهر رمضان المبارك، إذ يعتمد الناس بشكل كبير على هواتفهم الذكية للترفيه والتسوق الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة بشهر رمضان. كما أظهرت الأبحاث أن أكثر من 70 بالمائة من الناس في الشرق الأوسط يستعملون هواتف ذكية.

وأضاف مشحور: "يعدّ شهر رمضان المبارك واحداً من أهم أوقات العام بالنسبة لنا، حيث نشهد نمواً هائلاً خاصة في التجارة عبر الأجهزة المتحركة. وتماشياً مع طلب العملاء، فإننا نتطلع إلى جعل تجربة التسوق في رمضان أكثر سهولة ومتعة بفضل الصفقات الرمضانية على مختلف الفئات."





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