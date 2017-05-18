بالذكاء الاصطناعي، غوغل تكشف عن محرك بحث عن وظائف

كشفت غوغل أمس خلال مؤتمرها السنوي عن محرك بحث جديد "Google for Jobs " عن وظائف يستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطرحه قريبا في الولايات المتحدة وتقتحم بذلك سوقا تبلغ قيمته قرابة 4 مليارات سنويا بحسب شركة IBIS World .

ستركز الخدمة على كل أنواع الوظائف بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج دقيقة في البحث. ولن تتنافس غوغل مع مواقع التوظيف وخدمات مهنية مماثلة بل ستتعاون معها كما هو الحال مع لينكدإن وغيره.



كما تجمع الوظائف من أطراف أخرى مثل فيسبوك ومواقع التوظيف مثل LinkedIn، Glassdoor، وZipRecruiter، ثم تقوم بتقليص النتائج بدقة لتناسب الوظائف التي تلبي مواصفات المتقدمين واختيار أفضل المرشحين، وهو الأمر الذي يستغرق قد وقتًا طويلًا وعناء في الوقت الراهن.

وقامت شركتان كبيرتان، بما في ذلك FedEx و Johnson & Johnson بتجربة المشروع الجديد، ويقول المدير التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي إنهم شهدوا زيادة بنسبة 18 % في الطلبات عن ما كان في السابق.

وفي الوقت الحالي، عند نقر أحد المستخدمين على الوظيفة التي يريدها، ستقوم جوجل بإرسالها إلى خدمة أخرى لتطبيقها، سيطرح المشروع الجديد، في الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة القادمة.

