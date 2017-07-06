السعودية: الإعلان عن وظائف شاغرة في الهيئة العامة للغذاء والدواء

أعلنت «الهيئة العامة للغذاء والدواء» أمس الأربعاء، عن بدء استقبال طالبات التقديم للوظائف المتوافرة لديها من اليوم وحتى الثاني من ذي القعدة المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الهيئة قولها أن الوظائف المتاحة عبر الموقع

http://www.sfda.gov.sa/ar/jobs/Pages/default.aspx

تشمل وظائف اختصاصية في البحوث والشؤون البحثية والعلمية، ومديري مشاريع وخدمات مساندة. وشددت الهيئة على أنه لن يقبل أي طلب يدوياً، وأن التقديم التقديم للوظائف المطروحة لا يتطلب الحضور إلى مقر الهيئة الرئيس، أو مراجعة أحد فروعها. وأوضحت أن مقر الوظائف سيكون في مدينة الرياض، واشترطت على المتقدم الحصول على مؤهل علمي حسب التخصصات المطلوبة، وأن يكون المقتدم سعودي الجنسية يجيد اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابةً، مبينة أن التقديم متاح للجنسين. ويشترط أيضاً التقديم لوظيفة واحدة فقط، على أن تتم معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم العالي للمبتعثين لخارج المملكة العربية السعودية، أو من درسوا على حسابهم الخاص.

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