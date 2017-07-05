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سوق العمل

إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية في سوق أبوظبي العالمي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية في سوق أبوظبي العالمي

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تأسيس وإطلاق خدمات “مكتب الشؤون الوظيفية” كإضافة جديدة تعزز جهوده المتواصلة لتوفير منصة متكاملة وبيئة لأعمال متميزة، ومن أجل تقديم الدعم الوظيفي المباشر والارشاد للموظفين وأصحاب العمل ضمن الشركات المسجلة في المنطقة المالية الحرة في جزيرة الماريه بأبوظبي.

ويعمل مكتب الشؤون الوظيفية على تفعيل التواصل المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، وتقديم الإرشاد وضمان اتباع الشركات لأفضل المعايير والممارسات الوظيفية وما يتصل بها من شؤون مختلفة.

ووفق موقع مينا هيرالد الإلكتروني، قام سوق أبوظبي العالمي بتصميم دليل متكامل ومفصل للتوظيف والشؤون الوظيفية يتم تقديمه عبر المكتب الجديد، لمساعدة وتمكين الشركات المسجلة في السوق على استقطاب والحفاظ على أفضل الكفاءات المهنية، وتعريف الشركات والموظفين على أعلى المعايير الوظيفية، ونشر الوعي المتعلق بالحقوق والالتزامات الوظيفية المشتركة بين الموظفين وأصحاب العمل.

وقام مكتب الشؤون الوظيفية بتطوير عقد توظيف نموذجي لتمكين الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي من استخدامه مع موظفيها، حيث يضم العقد النموذجي الحد الأدنى من المعايير التوظيفية المطبقة في السوق بما يتوافق مع نظام سوق أبوظبي العالمي للتوظيف للعام 2015 وتعديلاته.

كما تم تخصيص مساحة جديدة للمكتب ضمن الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي لتوفير مجموعة متكاملة من المعلومات والإرشادات حول أنظمة التوظيف وما يتصل بها من الشؤون الوظيفية المختلفة.

وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بأن إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية يمثل خطوة جديدة لدعم وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة الماريه، مشيراً إلى تماشي إطلاق المكتب مع استقطاب السوق لأعداد متزايدة من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في تأسيس مكاتب لها في سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من بيئة العمل المواتية التي تدعم أهدافهم التشغيلية والتنموية وخططهم التوسعية في الأسواق المحلية والاقليمية.

يذكر أن إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية يأتي في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي بتطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية في مختلف مجالات العمل، وتوفير منصة متكاملة وبيئة حيوية لمختلف قطاعات الأعمال، ودعم نمو واستدامة رأس المال البشري واستقطاب المواهب والكفاءات المهنية المتميزة للعمل في أبوظبي.

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