إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية في سوق أبوظبي العالمي

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تأسيس وإطلاق خدمات “مكتب الشؤون الوظيفية” كإضافة جديدة تعزز جهوده المتواصلة لتوفير منصة متكاملة وبيئة لأعمال متميزة، ومن أجل تقديم الدعم الوظيفي المباشر والارشاد للموظفين وأصحاب العمل ضمن الشركات المسجلة في المنطقة المالية الحرة في جزيرة الماريه بأبوظبي.

ويعمل مكتب الشؤون الوظيفية على تفعيل التواصل المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، وتقديم الإرشاد وضمان اتباع الشركات لأفضل المعايير والممارسات الوظيفية وما يتصل بها من شؤون مختلفة.

ووفق موقع مينا هيرالد الإلكتروني، قام سوق أبوظبي العالمي بتصميم دليل متكامل ومفصل للتوظيف والشؤون الوظيفية يتم تقديمه عبر المكتب الجديد، لمساعدة وتمكين الشركات المسجلة في السوق على استقطاب والحفاظ على أفضل الكفاءات المهنية، وتعريف الشركات والموظفين على أعلى المعايير الوظيفية، ونشر الوعي المتعلق بالحقوق والالتزامات الوظيفية المشتركة بين الموظفين وأصحاب العمل.