ارتفاع صافي أرباح شركة تكافل الامارات 47 % في 2016

أعلنت شركة تكافل الإمارات عن ارتفاع صافي أرباح الشركة لعام 2016 بنسبة 47 % لتصل إلى 15.01 مليون درهم ، مقارنة بـ 10.21 مليون درهم لعام 2015.

وجاء في أعلان الشركة عن نتائجها المالية النهائية المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.، أنها حققت نموا قويا في أعمالها للسنة المالية 2016 مدعوما بتطبيق هيئة الصحة بدبي لبرنامج التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، الى جانب الاستمرار في تطبيق ضوابط صارمة لاحكام الرقابة على المصاريف العمومية والإدارية للشركة.

وتم دعم هذه المبادرات بالتحول الرقمي الذي تجريه الشركة على محفظة برامج التأمين التكافلي ، الأمر الذي عمل على تحسين و زيادة حجم المبيعات، آخذين بعين الاعتبار أن هذا التحول الرقمي هو عنصرا أساسيا في استراتيجية نمو الشركة خلال فترة الثلاثة سنوات المقبلة.

مؤشرات هامة حول الأداء المالي :

• ارتفعت المساهمات المكتسبة بنسبة 31 % حيث وصلت إلى .46493 مليون درهم خلال عام 2016 مقارنة بـ 377.89 مليون درهم خلال عام 2015 نتيجة التوسع في قنوات التوزيع لكل من أعمال التأمين التكافلي على الصحة و الحياة.

• ارتفع إجمالي الأصول في نهاية عام 2016 بنسبة 57 % حيث وصل إلى 688.14 مليون درهم مقارنة بـ 439.26 مليون درهم خلال عام 2015.

ان شركة تكافل الامارات بعد اتمامها لعملية اعادة الهيكلة تمكنت من تحقيق نموا كبيرا في الأرباح و ذلك للسنة الثالثة على التوالي ، والذي من المقرر أن يستمر ويتسارع حيث أن الشركة في صدد الدخول في مرحلة جديدة من الابتكار و التطور الرقمي. علما بأن الشركة قد استمرت خلال السنة المالية 2016 في التركيز على التوسع في قنوات التوزيع لتتمكن من خدمة أكبر عدد من العملاء وذلك بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف عجمان، حيث تعمل الشركة بموجب هذه الاتفاقية على تقديم منتجات التأمين التكافلي والخدمات التأمينية لقاعدة عملاء مصرف عجمان، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات التوزيع القائمة بين شركة تكافل الإمارات و كل من بنك رأس الخيمة وبنك الإمارات الإسلامي، الى جانب الاتفاقية الموقعة مع شركة واحة الزاوية للتطوير العقاري.

ودعما لاستراتيجية التوزيع هذه ، فان الشركة من ناحية أخرى قد حققت أيضا تقدما كبيرا في استراتيجيتها الرقمية و التحول الرقمي المستمر الذي تجريه الشركة على محفظة المنتجات والخدمات التأمينية. هذا و أطلقت الشركة بوابتها الالكترونية على الانترنت في النصف الأول من عام 2016، وخلال النصف الثاني من عام 2016 حرصت تكافل الإمارات على تمكين المشتركين من شراء وإصدار وثائق التأمين الإلزامي عبر الانترنت من خلال أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أو الهواتف الذكية بالدخول الى الموقع الالكتروني لشركة تكافل الإمارات.

وعلق وائل الشريف – الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الامارات قائلا:

"ان عام 2016 يعتبر أيضا عاما ناجحا للغاية لشركة تكافل الإمارات ، خاصة مع بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في امارة دبي، فقد نمت قاعدة عملائنا بشكل كبير وأصبح الآن بامكان كل عميل من خلال استراتيجيتنا الرقمية الاطلاع على الوثائق التكافلية الخاصة به و ادارتها في أي وقت من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

وخلال عام 2017، سوف نواصل التركيز على أن تكون خدمة العملاء هي محور عملنا حيث نواصل الاستثمار في الاستراتيجية الرقمية و التحول الرقمي المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا. فنحن نركز على تبنِّي تقنيات تأمين رقمية جديدة لتقديم خدمة أمثل للعملاء ولا نزال ملتزمين بأن نصبح جيلا جديدا لشركات التأمين في المنطقة. إن مواصلتنا في النمو يدل على نجاح استراتيجيتنا المتبعة حتى هذا التاريخ ، وإنني أتطلع إلى الاعلان عن المزيد من التقدم في حينه".



