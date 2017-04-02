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إقتصاد إسلامي

243 مليون دولار لمكافحة الفقر في 8 دول أفريقية وآسيوية

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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243 مليون دولار لمكافحة الفقر في 8 دول أفريقية وآسيوية

اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق "العيش والمعيشة" ما قيمته 242.6 مليون دولار من المشاريع التنموية للعام 2017 ضمن مجالات الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية في ثمان دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهي: طاجيكستان والسودان وجيبوتي والنيجر وموريتانيا والكاميرون وأوغندا وغينيا.
وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد افتتح صباح الخميس الماضي الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق "العيش والمعيشة" ، بحضور ممثلي ممثلي الصندوق من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة و"مؤسسة بيل ومليندا غيتس" و"صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" والبنك الإسلامي للتنمية.
وانعقد الاجتماع في العاصمة الرياض، حيث اعتمد المشاركون خلاله قائمة المشاريع قيد الإعداد للعام 2017 والتي سيتم تمويلها عبر الصندوق البالغ رأسماله 2.5 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان من بين الحضور ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية وكافة المؤسسات المانحة الرئيسية في الصندوق، وهي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية. كما حضر وفد من الهلال الأحمر التركي بصفة مراقب، ممثلاً عن الجمهورية التركية.
ويعكف صندوق العيش والمعيشة على تقديم تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لدعم مشاريع مكافحة الفقر عبر توفير الرعاية الصحية الضرورية وتطوير أساليب الزراعة وتوفير البنية التحتية في غالبية البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وقد أقر الصندوق بالفعل تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار للعام الأول من الأعوام الخمسة التي سيعمل خلالها، وتتعاون كافة الجهات المانحة عن كثب لضمان تخصيص موارد الصندوق بفعالية.

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