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إقتصاد إسلامي

مجموعة أبوظبي المالية تطلق صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري

أريبيان بزنس
الأربعاء، 12 إبريل 2017
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مجموعة أبوظبي المالية تطلق صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري

تطلق مجموعة أبوظبي المالية "صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي سوف يضم محفظة تأسيسية مكونة من 10 أصول مدرة للدخل في عدد من المواقع المتميزة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة. 

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يتوقع "صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري" جمع رأسمال إضافي عبر طرح أولي عام لدى إحدى البورصات في الإمارات العربية المتحدة في الوقت المناسب وبعد استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة. وقد تم تعيين "شعاع كابيتال" و"بنك أبوظبي الوطني" كمستشارين ماليين رئيسيين، ومنسقين عالميين، ومديرين مشتركين للاكتتاب الأولي العام المزمع.

 

يعتبر "صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري" الصندوق الأكثر تنوعاً في هذا المجال على مستوى الإمارات، ويمتلك أصولاً في مجموعة متنوعة من القطاعات العقارية الفرعية، بما فيها السكن، وتجارة التجزئة، والمستودعات، وسكن الموظفين. 

 

وتتألف محفظة الأصول العقارية التي قدمها المساهمون المؤسسون لـ "صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري" من 10 عقارات متعددة الاستخدامات في مواقع متميزة في أنحاء مختلفة من دولة الإمارات. وتتجاوز نسبة الإشغال المختلطة للأصول العشر 90 بالمئة، وستتولى إدارتها "مجموعة أبوظبي المالية".

 

وقال فؤاد طارق خان مدير الاستثمارات في مجموعة أبوظبي المالية "فيما يواصل القطاع العقاري في الإمارات اقترابه من مرحلة النضج، فإنه لا يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية الكبيرة. ونحن نعتقد أن الوقت مناسب اليوم تماماً لطرح "صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري في السوق، خاصة وأن محفظته الحالية من الأصول متوازنة وتتمتع بنسبة إشغال مرتفعة، مما يحقق دخلاً عالياً".

 

وأضاف "يتميز الصندوق بتنوعه الكبير، حيث تغطي الأصول التي يضمها 4 قطاعات عقارية فرعية في 4 إمارات، كما أننا نسعى للاستحواذ على المزيد من الأصول في عدد من القطاعات الأخرى لتحقيق المزيد من التنويع لمحفظتنا".

 

ويجمع "صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري" بين الخبرة الواسعة لفريقه الإداري والسجل العالمي الحافل بالإنجازات لمجموعة أبوظبي المالية والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها على مستوى العالم خمسة مليارات دولار.

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