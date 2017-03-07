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بورصة

سهم إعمار يقود دبي للهبوط وقطر تتراجع

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 مارس 2017
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سهم إعمار يقود دبي للهبوط وقطر تتراجع

(رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وقاد سهم إعمار العقارية بورصة دبي إلى الهبوط في الوقت الذي نزل فيه المؤشر القطري مع تداول سهمين كبيرين بدون الحق في توزيع الأرباح.

وانخفض مؤشر بورصة دبي واحدا بالمئة مع هبوط سهم إعمار العقارية 3.3 بالمئة بعد أن اقترحت الشركة توزيعات أرباح نقدية نسبتها 15 بالمئة عن 2016 دون تغيير عن العام السابق على الرغم من ارتفاع صافي الربح السنوي 28 بالمئة.

وهبط سهم أرابتك العقارية التي تمنى بخسائر أيضا 2.1 بالمئة مبددا بعضا من المكاسب التي حققها أمس الاثنين والتي بلغت 6.4 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.8 بالمئة إلى 10539 نقطة مع هبوط سهم بنك الدوحة بالحد الأقصى المسموح به والبالغ عشرة بالمئة وهبوط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 3.9 بالمئة. وجرى تداول السهمين بدون الحق في توزيع الأرباح اليوم الثلاثاء.

ويتمتع المؤشر بمستوى دعم فني كبير عند نحو 10500 نقطة حيث تتوافق أدنى مستويات في فبراير شباط مع مستويات ذروة ديسمبر كانون الأول.

وفاق مؤشر بورصة أبوظبي في أدائه أسواق المنطقة حيث لم يسجل تغيرا يذكر.

وفي البحرين قفز سهم ألومنيوم البحرين اثنين بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 21 فلسا للسهم عن عام 2016. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مجلس الإدارة إنه قرر عدم توزيع أرباح نقدية.

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