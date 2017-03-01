تفاصيل مؤشرات البورصة في دبي وأبوظبي وقطر في التعاملات المبكرة

(رويترز) - ارتفعت بورصتا أبوظبي وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن سجلا أسوأ أداء بين الأسواق الخليجية في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 08:23 بتوقيت جرينتش زاد مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة بعد انخفاضه 2.2 في المئة في الجلسة السابقة. وحققت جميع أسهم البنوك مكاسب حيث زاد سهم بنك قطر الوطني 0.9 في المئة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي واحدا في المئة بعدما خسر 1.7 في المئة أمس الثلاثاء. وزاد سهم اتصالات أكبر شركة مدرجة في الوق 1.7 في المئة.

لكن مؤشر سوق دبي انخفض 0.2 في المئة مع تراجع أسهم سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج 1.4 في المئة. وهبط سهم شركة أرابتك للبناء واحدا في المئة متجها صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.