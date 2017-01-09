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الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي

(رويترز) - هبطت الليرة التركية واحدا بالمئة لتسجل مستوى منخفضا قياسيا عند 3.6829 ليرة للدولار اليوم الاثنين مع ارتفاع العملة الأمريكية بفضل بيانات أظهرت نموا أساسيا قويا في الأجور مما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة لمزيد من المرات في 2017.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش بلغت الليرة 3.6800 للدولار مقارنة مع إغلاق الجمعة على 3.6470 ليرة.

وفضلا عن ارتفاع العملة الأمريكية تعاني الليرة جراء مخاوف سياسية وأمنية واقتصادية محلية.

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