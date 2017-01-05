Arabian business
العملات

الدولار يهبط من أعلى مستوى في 14 عاما

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الدولار يهبط من أعلى مستوى في 14 عاما

(رويترز) - هبط الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس في الوقت الذي ساد فيه القلق بين المتعاملين في السوق من الهبوط الحاد الذي سجلته العملة الأمريكية أمام اليوان الصيني.

وسجل اليوان ارتفاعا حادا على مدار يومين متتاليين ليسجل أعلي مستوى في نحو شهرين ويضع المضاربين الذين راهنوا على انخفاض العملة الصينية بسبب التدفقات الرأسمالية الخارجة من الصين في موقف صعب.

وأثرت الانخفاضات الكبيرة غير المتوقعة للدولار مقابل اليوان على قيمة الدولار مقابل عملات رئيسية مثل الين واليورو في الوقت الذي سارع فيه المتعاملون إلى خفض رهاناتهم على العملة الأمريكية مقابل تلك العملات أيضا.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 101.86 وهو أدني مستوى في ثلاثة أسابيع بعد يومين من بلوغه أعلى مستوى في 14 عاما عند 103.82 يوم الثلاثاء حين تلقي دعما من قراءة قوية لمسح خاص بقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.7 في المئة في التعاملات الآسيوية إلى 1.0563 دولار ليواصل تعافيه من أدني مستوي في 14 عاما البالغ 1.0340 والذي لامسه يوم الثلاثاء.

وهبط اليوان خلال التداولات بنحو واحد في المئة إلى 116.08 ين لكنه تمكن من البقاء فوق مستوى 116.05 المنخفض الذي سجله في الثلاثين من ديسمبر كانون الأول.

ويأتي تراجع الدولار أيضا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة ارتفاع دامت شهرين عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وارتفع اليوان الصيني أكثر من واحد في المئة إلى 6.7989 مقابل الدولار في تعاملات الأسواق الخارجية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

البنك الدولي يوافق على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض لمصر

فلسطين تتوقع عجزاً بقيمة 1.05 مليار دولار في الموازنة

ضبط كوكايين بقيمة 4.7 مليون دولار داخل حذاء مسافر من البرازيل

الكويت تتوقع 50-60 دولاراً لبرميل النفط مع تنفيذ اتفاق أوبك

تعليقات

المزيد في العملات

إيران تتجه لاستعادة عملتها القديمة "تومان"

رئيسة الوزراء البريطانية تسبب في قفز الاسترليني لأعلى من 1.23 دولار

الجنيه الاسترليني يتراجع بأكثر من 0.5 % مقابل اليورو

اليورو يستقر مع ترقب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ويكيليكس يعرض مكافأة لتسريب أي وثائق من إدارة باراك اوباما

بالصور : تلتقط سيلفي وتتعرف على وجوه الركاب .. السيارة الأذكى بالعالم "بورتال"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »