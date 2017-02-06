توقعات بارتفاع التحويلات من الإمارات إلى دول شرق آسيا مع تحسن العملات

تنخفض قيمة الروبية الهندية والعملات الآسيوية الأخرى أمام الدولار الأميركي القوي والذي يعد أمراً جيداً للوافدين من الهند والفلبين المقيمين في الإمارات والذين يرسولون حوالات مالية إلى بلادهم، بحسب ما أكدته إحدى شركات التحويل.
وفي الأسبوع الماضي، وصلت الروبية الهندية إلى أفضل مستوياتها في ثمانية أسابيع إلى 67.21 روبية مقابل الدولار من حد أدنى يقدر بـ 68.89 روبية مقابل الدولار في نوفمبر.
ومع استمرار هبوط العملة في هذا العام، إلا أن هذه القيمة توفر فرص جيدة للوافدين الآسيوين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما قاله سوديش جيريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "إكسبرس موني".
كما أكد لأريبيان بزنس بأن: "تشهد قيمة العملة الهندية انخفاضاً جيداً أمام الدولار الأميركي القوي، حيث تصل قيمتها أمام الدرهم الواحد إلى 18.65، علما أن أي رقم أكثر من 18.3 يعد نسبة جيدة جداً".
من جهة أخرى، فقد ذكرت شركات الصرافة وتحويل الأموال إن تدفقات الأموال من دولة الإمارات ارتفعت في عام 2016، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط.
ووفقاً لتقديرات شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة وإكسبريس موني، فقد ارتفعت قيمة التحويلات النقدية بنسبة تتراوح بين 10% و 12% خلال العام الماضي 2016، بالمقارنة مع عام 2015، مع تسجيل زيادة في الأموال التي يجري تحويلها إلى الدول العربية
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