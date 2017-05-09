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أسواق

صعود سهم اعمار الى 7.40 درهم يبقي أسواق المال الإماراتية خضراء

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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صعود سهم اعمار الى 7.40 درهم يبقي أسواق المال الإماراتية خضراء

واصل سهم اعمار العقارية صعوده لليوم الثاني على التوالي عائدا الى مستوى 7.40 درهم الأمر الذي عزز من مكاسب أسواق المال الإماراتية بشكل عام خاصة بعدما انضمت اليه شريحة من أسهم البنوك في الإرتفاع بدعم من مشتريات مؤسسية بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

 

ونجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بتحقيق مكاسب نسبتها 0.50% تقريبا بالغا 3408 نقاط في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4584 نقطة بزيادة نسبتها 0.14% مقارنة مع جلسة الأمس.

 

وقال وسطاء في السوق، وفق وكالة أنباء الإمارات،  "من الملاحظ ان عمليات الشراء باتت انتقائية على عدد من الأسهم الثقيلة بالإضافة لتواصل توجه جزء من السيولة نحو التعاملات اليومية من قبل شريحة من المتداولين، مؤكدين أن المزيد من التحسن السعري للأسهم القيادية يمنح المؤشرات العامة دعما على الصعيد الفني حيث يمكنها تعزيز مكاسبها خلال الأيام القليلة القادمة".

 

وشملت قائمة الأسهم التي كان لها دور في تعزيز مكاسب الأسواق سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 8.20 درهم .. وفي سوق العاصمة جاء الدعم من سهم الدار الصاعد لمستوى 2.23 درهم في حين واصل سهم بنك أبوظبي التجاري قفزاته للجلسة الثانية بالغا 7.30 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 45 مليون درهم .

 

وبلغت قيمة السيولة المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 440 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 250 مليون سهم نفذت من خلال 4259 صفقة.

 

وعلى صعيد حركة المؤشر السعري فلم يختلف الوضع من حيث الإيجابية حيث واصل اللون الأخضر استحواذه على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلقت أسهم 29 شركة على ربحية من إجمالي أسهم 59 شركة جرى تداولها في السوقين وبالمقابل انخفضت أسعار أسهم 20 شركة ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار أسهم 10 شركات أكتفت بالإغلاق عند نفس مستوياها السابقة.

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