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أسواق

عودة الأخضر لأسواق المال الإماراتية وسط تداولات نشطة على "أبوظبي الأول"

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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عودة الأخضر لأسواق المال الإماراتية وسط تداولات نشطة على "أبوظبي الأول"

أغلقت أسواق المال الإماراتية اليوم مرتفعة بدعم من بعض الأسهم الثقيلة المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك وسط تداولات نشطة على سهم بنك أبوظبي الأول الذي تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 255 مليون درهم وذلك رغم تراجعه الى 11.25 درهم .

 

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.23 في المئة عند 3391 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17 في المئة عند مستوى 4578 نقطة وذلك بحسب الرصد اليومي للتعاملات.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، سجلت السيولة المتداولة تحسنا مقارنة مع اليوم السابق وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 631 مليون درهم في ما وصل عدد الأسهم المتداولة 361 مليون سهم نفذت من خلال 4712 صفقة.

 

وشملت قائمة الأسهم الرابحة خلال جلسة اليوم سهم اعمار العقارية المرتفع لمستوى 7.32 درهم وتبعه في نفس الإتجاه سهم اعمار مولز الى 2.56 درهم وداماك الى 2.61 درهم... أما في سوق العاصمة فقد كان سهم بنك أبوظبي التجاري الأكثر نشاطا حيث ارتفع الى مستوى 7.19 درهم بالإضافة لسهم الدار المرتفع الى 2.19 درهم.

 

وقال وسطاء في السوق إن أسعار غالبية الأسهم بلغت مستويات مغرية جدا للشراء لكن حالة الحذر التي تسيطر على سلوك شريحة كبيرة من المستثمرين لازالت تساهم في ترددهم بإتخاذ القرار بالدخول الى السوق معربين عن اعتقادهم بأن السيولة المؤسسة هي الوحيدة القادرة على إعادة النشاط الى التعاملات.

 

يشار الى أن جلسة اليوم شهدت تفوق الأسهم الرابحة على المتراجعة فقد ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 23 شركة ومحافظة أسهم 13 شركة على مستوياتها السابقة.

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