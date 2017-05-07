"سوق أبوظبي" يستحدث رسوماً جديدة على مقاصة وتسوية وإيداع الأسهم

استحدث سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائمة رسوم جديدة تتعلق بالمقاصة والتسوية والإيداع على الأسهم المتداولة، بحسب تعميم صادر عن السوق.
ووفقا لصحيفة الإتحاد، كشف التعميم الموجه من إدارة العمليات والرقابة في السوق إلى شركات الوساطة المالية العاملة بالسوق المحلي، أن الرسوم الجديدة جاءت انطلاقاً من اهتمام إدارة السوق بتطوير خدماته الموجهة إلى جمهور المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، على أن تبدأ إدارة السوق في تحصيل الرسوم الجديدة اعتباراً من 14 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، أفاد التعميم بأن رسوم خدمة تحويل الأوراق المالية من حساب عمليات الشراء المرفوضة إلى حساب التداول الخاص بشركة الوساطة ستكون 0.75% من قيمة الصفقة، وبحد أدنى 2000 درهم، وبحد أقصي 30000 درهم.
أما رسوم خدمة تحويل الأوراق المالية بين حسابات التداول للمستثمر نفسه لدى شركة الوساطة، فستكون 20 درهماً لكل ورقة مالية، فيما خدمة تحويل الأوراق المالية من حساب مؤسسة مالية إلى حساب المستثمر لغرض التمويل ستكون بواقع 0.20% من القيمة السوقية وبحد أدنى 100 درهم من طرف واحد.
وحددت إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قيمة رسوم خدمة رفع سقف التداول بوساطة الضمان النقدي بواقع 100 درهم لكل طلب مقدم.المزيد من أخبار الإمارات
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