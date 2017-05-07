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سوق دبي المالي تفوز بالجائزة العالمية الإسلامية للأعمال

أريبيان بزنس
الأحد، 7 مايو 2017
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سوق دبي المالي تفوز بالجائزة العالمية الإسلامية للأعمال

حصلت سوق دبي المالي على الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال في دورتها الأولى خلال الاحتفال السنوي لتوزيع الجوائز الذي أقامته "دائرة التنمية الإقتصادية بدبي" مؤخرا.

 

وتعد الجائزة إحدى مبادرات "اقتصادية دبي" الرامية إلى تعزيز ونشر أفضل الممارسات والتميز بين المؤسسات في مختلف مجالات الأعمال على أساس القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تسلم سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي الجائزة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .

 

يذكر أن أنشطة وإجراءات ومبادرات سوق دبي المالي خضعت لمراجعة شاملة من قبل محكمي الجائزة الذين قاموا بتقييم السوق على أساس الالتزام بكل من نموذج العمل الإسلامي وأفضل ممارسات ومعايير الجودة.

 

وقال كاظم - تعليقا على فوز سوق دبي المالي بالجائزة في تصريح صحافي له اليوم - إن هذه الجائزة تعد إضافة مهمة لجهود التميز المؤسسي في دبي كما تمثل تقديرا للدور الرائد لسوق دبي المالي في مجال أسواق المال الإسلامية.

 

وأضاف أن الجائزة تعكس تميز منظومة الأعمال في لسوق دبي المالي كونها تمزج بين الالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية من جهة ومعايير التميز والجودة التي تنتهجها الجائزة دبي من جهة أخرى.

 

وأكد كاظم أن سوق دبي المالي تعمل بدأب عبر تاريخها الحافل بالنجاحات على تطبيق منهجيات التميز العالمية إذ تبنت أفضل المعايير في هذا الصدد ولا تزال بهدف تعزيز ريادتها بين أسواق المال الإقليمية وتعزيز مكانة دبي كمركز حيوي لأسواق رأس المال العالمية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الوطنية والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

وتعد سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ عام /2007/ كما تضطلع بدور فاعل في الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا.

 

ولعبت السوق دورا مهما في وضع الأطر المعيارية الداعمة لنمو قطاع التمويل والاستثمار الإسلامي من خلال إصدار ثلاثة معايير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء هي "معيار سوق دبي المالي حول الأسهم" الصادر في عام /2007/ و"معيار سوق دبي المالي حول الصكوك" الصادر في عام /2014/ و"معيار سوق دبي المالي حول التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل" الصادر في العام الحالي وذلك في إطار جهود السوق المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

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