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حكومة دبي تسدد صكوكا بقيمة 600 مليون دولار امريكي

أريبيان بزنس
السبت، 6 مايو 2017
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حكومة دبي تسدد صكوكا بقيمة 600 مليون دولار امريكي
عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية

أعلنت حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية، أنها سددت صكوكا بالدولار الأمريكي بقيمة 600 مليون دولار بعد أن وصلت إلى مرحلة استحقاق الدفع في 2 مايو الجاري والتي كانت الحكومة أصدرتها قبل خمس سنوات في 2 مايو 2012 في إطار برنامج لإصدار الصكوك حجمه خمسة مليارات دولار.

 

وأوضحت دائرة المالية أنها استردت جميع الصكوك عند دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحامليها مع أرباحها المستحقة من خلال وكيل الدفع.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد حرص حكومة دبي البالغ على الوفاء الكامل بالتزاماتها وفقا لمواعيد استحقاقاتها.

 

وشدد على عزم الحكومة سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها.. مؤكدا أن هذه الخطوة المهمة تأتي في ضوء الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي لضمان سداد الالتزامات الحكومية في مواعيدها ما من شأنه تعزيز الثقة باقتصاد الإمارة المتين.

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