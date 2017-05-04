"داماك العقارية" تحتفل بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي

قرع حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية اليوم جرس افتتاح السوق إحتفالا بإدراج صكوك أصدرتها داماك للتنمية العقارية المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة داماك العقارية بقيمة /500/ مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي.

ولاقى إدراج الصكوك إهتماما كبيرا من جانب المؤسسات الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ويعد هذا الإدراج الثاني في ناسداك دبي لصكوك داماك العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها وذلك عقب الإدراج الأول لصكوك الشركة بقيمة/650/ مليون دولار أمريكي في أبريل 2014 .

ووفق وكالة أنباء الإمارات، حضر احتفالية قرع الجرس سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وكبار ممثلي داماك العقارية بالإضافة إلى حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وقال حسين سجواني "يقدم أحدث إدراجاتنا من الصكوك دعما ماليا قيما لاستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم حياة الرفاهية للمنطقة بما في ذلك محفظة تطوير عقاري تبلغ أكثر من 44 ألف وحدة سكنية في مختلف مراحل الإنجاز والتخطيط فضلا عن أكثر من 13 ألف غرفة وشقة فندقية قيد التطوير".

من جانبه قال سعادة عيسى كاظم إن إستراتيجية داماك العقارية لجمع رأس المال من خلال إصدار الصكوك تعكس النمو المتزايد الذي تحققه دبي بوصفها مركزا لإصدار وإدراج هذه الفئة الهامة من الأصول مستندة في ذلك إلى خبراتها الكبيرة والمترسخة في مجال التمويل الإسلامي.

وتلعب الصكوك دورا هاما في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا.

وتتصدر دبي مراكز إدراج الصكوك العالمية إذ تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي حاليا /53.71/ مليار دولار أمريكي.