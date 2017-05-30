سهم أمازون دوت كوم يتخطى حاجز 1000 دولار

تخطت أسهم شركة أمازون دوت كوم حاجز 1000 دولار أثناء التعاملات يوم الثلاثاء لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1001.20 دولار.

واقتربت منها أيضا أسهم الفئة الأولى لمجموعة ألفابت لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 997.62 دولار، وفقا لرويترز.

والرحلة من مستوى 100 دولار إلى 1000 دولار قطعتها ألفابت في 12 عاما في حين استغرقت أمازون 17.5 عام لتصل إلى ذلك المستوى التاريخي.

وتخلى الدولار عن مكاسبه الأولية واتجه للانخفاض أمام غالبية العملات يوم الثلاثاء تحت ضغط من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط معنويات عالمية تتسم بالحذر بفعل مخاوف سياسية في أوروبا وضعف في أسواق الأسهم والسلع الأولية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط بفعل بيانات أضعف من المتوقع عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.