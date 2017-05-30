Arabian business
أسواق

سهم أمازون دوت كوم يتخطى حاجز 1000 دولار

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 30 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
سهم أمازون دوت كوم يتخطى حاجز 1000 دولار

تخطت أسهم شركة أمازون دوت كوم حاجز 1000 دولار أثناء التعاملات يوم الثلاثاء لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1001.20 دولار.

واقتربت منها أيضا أسهم الفئة الأولى لمجموعة ألفابت لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 997.62 دولار، وفقا لرويترز.

 

والرحلة من مستوى 100 دولار إلى 1000 دولار قطعتها ألفابت في 12 عاما في حين استغرقت أمازون 17.5 عام لتصل إلى ذلك المستوى التاريخي.

 

وتخلى الدولار عن مكاسبه الأولية واتجه للانخفاض أمام غالبية العملات يوم الثلاثاء تحت ضغط من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط معنويات عالمية تتسم بالحذر بفعل مخاوف سياسية في أوروبا وضعف في أسواق الأسهم والسلع الأولية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة.

 

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط بفعل بيانات أضعف من المتوقع عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

الرئيس التنفيذي لسوق.كوم: إعادة استثمار بعض عوائد صفقة أمازون في الشركة

شركة أمازون تستحوذ رسميا على سوق.كوم

أمازون تبحث عن موظفين وعن مقر لمكاتبها في دبي

ما الذي ستجلبه آمازون بعد استحواذها على سوق دوت كوم، وهل سيتشابه مصيرها مع ياهو ومكتوب؟

تعليقات

المزيد في أسواق

ارتفاع معظم بورصات الخليج وقطر تتراجع تحت ضغط أزدان

بورصات الخليج تغلق متباينة والسعودية ودبي تتعافيان

"دبي المالي" ينجز توزيع 12.6 مليار درهم من أرباح الشركات المدرجة لديه

دي.اكس.بي يهبط بدبي وسط أداء خليجي ضعيف والبنوك ترفع مصر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

192 سعودياً يغادرون سوق العمل يومياً

اتهام المخابرات البريطانية بالتسبب بهجمات إرهابية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »