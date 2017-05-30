ارتفاع معظم بورصات الخليج وقطر تتراجع تحت ضغط أزدان

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الثلاثاء حيث دفعت أسهم البتروكيماويات البورصة السعودية للصعود بينما انخفضت بورصة قطر لأسباب من بينها هبوط حاد جديد لسهم أزدان القابضة العقارية.

وفق رويترز، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة في تعاملات هزيلة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة واحد في المئة بينما ارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 3.1 في المئة.

وشهدت أيضا أسهم أخرى عديدة يفضلها المستثمرون الأجانب من المؤسسات صعودا حادا. وارتفع سهم المراعي للصناعات الغذائية 2.9 بالمئة بينما زاد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.5 بالمئة بعدما قالت ذراعه الاستثمارية السعودي الفرنسي كابيتال إن صندوقها (تعليم ريت) للاستثمار العقاري تغطيته بكثافة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة في تعاملات هزيلة. وقفز سهم أرابتك للبناء 4 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وزاد سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية التي تسجل خسائر 2.3 بالمئة مبتعدا عن أدنى مستوياته في عامين الذي سجله يوم الأحد. ولا يزال المستثمرون يتفاعلون إيجابيامع أنباء تعيين رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لدي.إكس.بي إنترتينمنتس رئيسا تنفيذيا لكيان جديد سيدير مشروعات تطويرية لدبي القابضة ومراس القابضة. ولم تسم الشركة بعد رئيسا تنفيذيا جديدا.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة بعدما هوى سهم أزدان بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وتراجع السهم منذ نهاية الأسبوع الماضي حينما وافق المساهمون بشكل مبدئي على إلغاء إدراج الشركة في السوق.

وقالت بورصة قطر إنها أخرجت مجموعة أزدان من مكونات مؤشرها بصورة مؤقتة بعد إغلاق أمس الإثنين بسبب هذا القرار، لكن الهبوط الحاد أثر سلبا على المعنويات تجاه الأسهم الأخرى.

وتراجع سهم مجموعة المستثمرين القطريين 1.7 بالمئة وسهم أريد للاتصالات 0.9 بالمئة.