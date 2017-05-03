"دانة غاز" الإماراتية تنوي الدخول في محادثات لإعادة هيكلة صكوكها

أعلنت شركة "دانة غاز"، إنها ستبدأ جولة محادثات مع حملة صكوكها بهدف إعادة هيكلة هذه الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي اليوم، وفقا لصحيفة البيان، إن ذلك يأتي في ضوء التحديات المتواصلة التي تواجه الشركة بشأن تحصيل مستحقاتها النقدية المتأخرة وما يترتب عن ذلك من حاجة الشركة إلى تركيز اهتمامها في المدي القريب والمتوسط على المحافظة على السيولة النقدية المتاحة لديها.

ووفق البيان، ستطرح الشركة خطة مستقبلية بشأن الصكوك التي تستحق في 31 أكتوبر المقبل، بأسلوب عملي يوازن بين مصالح كافة الأطراف المعنية بشكل عادل، وسوف يتم اعتبار دفعات الأرباح المتبقية كجزء من الحل المتوقع.

وقالت "دانة غاز" إنها حققت أداء جيداً على الصعيد التشغيلي خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل إنتاجها في مصر بالتزامن مع استقرار العمليات التشغيلية في إقليم كردستان العراق.

ونوهت إلى إنها حققت تقدماً كبيراً أيضا على صعيد دعاوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث أكدت الأحكام الصادرة على الحقوق التعاقدية للشركة وجميع المستحقات المتأخرة.

وأشار البيان إلى أن الشركة لا تزال تواجه تحديات بشأن تحصيل مستحقاتها المتأخرة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في السوقين الرئيسين لها بمصر والعراق.