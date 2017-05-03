Arabian business
أسواق

"دانة غاز" الإماراتية تنوي الدخول في محادثات لإعادة هيكلة صكوكها

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"دانة غاز" الإماراتية تنوي الدخول في محادثات لإعادة هيكلة صكوكها

أعلنت شركة "دانة غاز"، إنها ستبدأ جولة محادثات مع حملة صكوكها بهدف إعادة هيكلة هذه الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013.

 

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي اليوم، وفقا لصحيفة البيان، إن ذلك يأتي في ضوء التحديات المتواصلة التي تواجه الشركة بشأن تحصيل مستحقاتها النقدية المتأخرة وما يترتب عن ذلك من حاجة الشركة إلى تركيز اهتمامها في المدي القريب والمتوسط على المحافظة على السيولة النقدية المتاحة لديها.

 

ووفق البيان، ستطرح الشركة خطة مستقبلية بشأن الصكوك التي تستحق في 31 أكتوبر المقبل، بأسلوب عملي يوازن بين مصالح كافة الأطراف المعنية بشكل عادل، وسوف يتم اعتبار دفعات الأرباح المتبقية كجزء من الحل المتوقع.

 

وقالت "دانة غاز" إنها حققت أداء جيداً على الصعيد التشغيلي خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل إنتاجها في مصر بالتزامن مع استقرار العمليات التشغيلية في إقليم كردستان العراق.

 

ونوهت إلى إنها حققت تقدماً كبيراً أيضا على صعيد دعاوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث أكدت الأحكام الصادرة على الحقوق التعاقدية للشركة وجميع المستحقات المتأخرة.

 

وأشار البيان إلى أن الشركة لا تزال تواجه تحديات بشأن تحصيل مستحقاتها المتأخرة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في السوقين الرئيسين لها بمصر والعراق.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تراجع صكوك دانة غاز الإماراتية مع تنامي القلق بشأن استحقاقات وشيكة

دانة غاز الإماراتية تفوز بحكم في نزاع مع حكومة كردستان العراق

دانة غاز الإماراتية تجمد استثماراتها في مصر بسبب تأخر المستحقات

صافي ربح دانة غاز الإماراتية يستقر في الربع الثاني

تعليقات

المزيد في أسواق

"داماك العقارية" تحتفل بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي

الأسهم السعودية تهبط مع انخفاض النفط وتباين بقية أسواق المنطقة

ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الأجانب في أسواق الإمارات المالية إلى 97.7 مليار خلال أبريل

سهم سابك يهبط وأداء ضعيف للبورصات الخليجية لكن مصر تصعد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مصر تمنح إقامة عاماً مقابل شراء عقار بـ100 ألف دولار

بالصور : مصري يخط مصحفاً طوله 700 متر ليكون الأكبر في العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »