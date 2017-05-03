ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الأجانب في أسواق الإمارات المالية إلى 97.7 مليار خلال أبريل

حقق المستثمرون الأجانب في أسواق المال الإماراتية مكاسب بمقدار 6.4 مليار درهم خلال أبريل الماضي الأمر الذي ساهم في زيادة إجمالي القيمة السوقية للأسهم التي يملكونها إلى 97.7 مليار درهم مع نهاية الشهر نفسه بنمو نسبته 7 % مقارنة مع شهر مارس البالغة 91.3 مليار درهم.

وجاءت الزيادة في قيمة الأسهم العائدة للأجانب "عرب و خليجيون وأجانب من غير العرب" بدعم من التحسن الذي شهدته شريحة من الأسهم القيادية وعلى وجه الخصوص المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يتضح من خلال الأرقام الرسمية للسوقين أن الجزء الأكبر في المكاسب التي حققتها هذه الشريحة من المستثمرين سجلت في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدما ارتفعت القيمة السوقية لأسهمهم إلى نحو 43 مليار درهم في أبريل بنمو نسبته 20% مقارنة بالقيمة المسجلة في شهر مارس والبالغة 35.8 مليار درهم، وبعكس ذلك فقد انخفضت القيمة السوقية لأسهمهم في سوق دبي المالي بمقدار 800 مليون درهم تقريبا.

وواصل المستثمرون الأجانب من غير العرب تصدر قائمة الأكثر نشاطا فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة لهم 65.77 مليار درهم في شهر أبريل وبواقع 29.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأواق المالية ونحو 35.87 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وجاء المستثمرون الخليجيون بالمركز الثاني في القائمة وبلغت القيمة السوقية لأسهمهم نحو 25 مليار درهم منها 14.1 مليار درهم في أسهم الشركات المدرجة بسوق دبي المالي ونحو 10.9 مليار درهم في أسهم شركات سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما على صعيد ملكية المستثمرين العرب فقد بلغت 7 مليارات درهم تقريبا منها 4.7 مليار درهم في دبي ونحو 2.3 مليار درهم في سوق العاصمة.

تجدر الإشارة الى أن نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب من غير العرب قاموا بزيادة استثمارهم في سهم بنك أبوظبي الأول بعد اتمام الإندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ما أسهم في رفع القيمة السوقية للأسهم التي يملكونها خلال شهر ابريل الماضي.