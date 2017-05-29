بورصات الخليج تغلق متباينة والسعودية ودبي تتعافيان

تباينت أسواق الأسهم الخليجية يوم الإثنين مع تعافي بورصتي السعودية ودبي قليلا من خسائر الجلسة السابقة التي أثارتها خيبة الأمل بعدما لم يتخذ اجتماع لمنتجين عالميين للنفط الأسبوع الماضي إجراء أكثر قوة لدعم أسعار الخام، وفق رويترز.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة. وشكلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثلاثة من بين أكبر أربع مكاسب من حيث النسبة المئوية بعدما قالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال إن صندوقها الجديد (تعليم ريت) تمت تغطيته بنسبة 890 بالمئة وهو ما يشير إلى طلب قوي على صناديق الاستثمار العقاري المتداولة.

وسجلت أسهم البتروكيماويات أيضا أداء قويا مع صعود سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.3 بالمئة لكن سهم نماء للكيماويات تراجع 1.6 بالمئة بعدما هوى بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة. وصعد سهم الاتحاد العقارية 2.4 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وزاد سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية، الذي ضغط هبوطه هذا العام بشدة على سوق دبي، بنسبة 0.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إن رئيسها التنفيذي رائد كاجور النعيمي عين رئيسا تنفيذيا لكيان جديد سيدير مشروعات تطويرية لدبي القابضة ومراس القابضة. وأضافت الشركة دون أن تذكر تفاصيل أن النعيمي سيظل رئيسا تنفيذيا لدي.إكس.بي إنترتينمنتس لحين تعيين رئيس جديد.

وارتفع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات التي تعاني خسائر 1.5 بالمئة بعدما تحدثت مصادر مصرفية لرويترز عن خطة للشركة للتعافي بما في ذلك توقعاتها لعودة إلى نمو الأرباح هذا العام.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة لكن سهم بنك قطر الأول قفز 5.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وفي الأيام الماضية، تعافى السهم من مستويات قياسية منخفضة في تداول قوي بشكل غير معتاد.

وفي الكويت، صعد سهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 2.3 بالمئة إلى 0.706 دينار بعدما قفز 6.2 في المئة يوم الأحد. وقالت الشركة في نهاية الأسبوع الماضي إنها وافقت على دفع 95 مليون دولار نقدا لتسوية دعوى مدنية تتهمها بالاحتيال على الجيش الأمريكي في عقود توريدات غذائية. وتتيح الصفقة لأجيليتي التقدم للفوز بعقود مجددا من الحكومة الأمريكية.

ووصفت سيكو البحرين تسوية النزاع بأنه أمر إيجابي ورفعت تصنيفها لسهم أجيليتي إلى توصية "بالشراء" محددة سعره المستهدف عند 0.85 دينار.