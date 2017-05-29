"دبي المالي" ينجز توزيع 12.6 مليار درهم من أرباح الشركات المدرجة لديه

أنجزت سوق دبي المالي توزيع /12.6/ مليار درهم على /331/ ألف مستثمر من الأرباح النقدية للشركات المدرجة لديه من خلال بطاقات "آيفستر" والتحويل للحسابات المصرفية.

وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها ـ للعام السادس على التوالي ـ إلى /35/ في العام الحالي مقابل /26/ شركة في العام الماضي وتم توزيع الأرباح من خلال بطاقة آيفستر والتحويل للحسابات المصرفية.

وفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في تصريح صحافي له اليوم إن السوق يوفر خدمة توزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة منذ عام /2011/ في خطوة رائدة بين أسواق المال وذلك في إطار استراتيجيتها لتزويد فئات المتعاملين كافة بخدمات نوعية وحلول ذكية وفعالة.

وأكد أن الخدمة تلقى إقبالا متزيدا العام تلو الأخر بما يعكس إدراك الشركات المدرجة لما تمثله من سرعة وسهولة وفاعلية قياسا لما اتسمت به تلك العملية تاريخيا إذ كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد.

وأوضح كاظم أن سوق دبي المالي استثمرت كثيرا لتوفير الموارد اللازمة من الناحيتين التقنية والبشرية بهدف توفير خدمة فاعلة ومتكاملة عبر قنوات متنوعة بما يتماشى مع مختلف تفضيلات المستثمرين كما حرصت على توفير فريق عمل متكامل اللازم لإدارة هذه العملية المهمة على النحو الأمثل بهدف تحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين من مستثمرين وشركات مدرجة وغيرهم.