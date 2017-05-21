الأسهم السعودية تستدفئ بوهج ترامب واستقرار معظم أسواق المنطقة

تفوقت سوق الأسهم السعودية على سائر بورصات المنطقة التي اتسم أداؤها بالخمول يوم الأحد بعد أن وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بأكثر من 200 مليار دولار أثناء زيارة إلى الرياض يقوم بها الرئيس دونالد ترامب.

القليل من الصفقات يتعلق بشركات سعودية مدرجة والعديد منها سبق أن أُعلن عنه من قبل أو لم يتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم وقد لا يفضي إلى مشاريع ملموسة، وفقا لرويترز.

لكن الدعاية الإيجابية التي أحاطت بالاتفاقات - والاستقبال الدافئ الذي حظى به ترامب وسط حديث عن تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين - أبهجا بعض المستثمرين ليرتفع مؤشر الأسهم السعودية 0.8 بالمئة.

وقال طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في أموال القطرية "المعنويات مرتفعة بفضل الصفقات" لكنه أضاف أن توقعات السوق السعودية ليست قوية على نحو خاص من زاوية العوامل الأساسية.

وقال "السوق عند قيمتها العادلة ونقترب من أشهر الصيف حيث تنخفض الأحجام إلى أدنى مستوياتها للعام."

وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.9 بالمئة. ومن بين الصفقات التي أعلنت يوم السبت قالت جنرال إلكتريك إنها ستوفر التكنولوجيا لمعادن لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الكفاءة.

وأبلت أسهم البتروكيماويات بلاء حسنا بعد ارتفاع أسعار النفط بقوة نهاية الأسبوع الماضي وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج بتروكيماويات، 1.5 بالمئة.

وزاد سهم الخضري للإنشاءات 2.3 بالمئة بعد أن باعت معدات في مزاد مقابل 43.1 مليون ريال (11.5 مليون دولار) محققة 17.4 مليون ريال ربحا.

وتقدم مؤشر دبي 0.3 بالمئة. وقفز سهم أرابتك للبناء، وكان الأنشط اليوم، 11 بالمئة بعد قول الشركة إنها فازت بعقد قيمته 1.46 مليار درهم (398 مليون دولار) لبناء برج في وسط دبي.

وارتفع سهم الخليج للملاحة 2.9 بالمئة بعد الإعلان عن نمو صافي ربح الربع الأول من العام 39 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.8 مليون درهم.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة في حين فقد مؤشر قطر 0.5 بالمئة بفعل انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، 1.5 بالمئة.