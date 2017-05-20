خدمة إلكترونية جديدة لوصايا حملة الأسهم من غير المسلمين في دبي ورأس الخيمة

أطلق سجل وصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي خدمة إلكترونية لوصايا حملة الأسهم في شركات المناطق الحرة بدبي ورأس الخيمة. وأصبح بإمكان حملة الأسهم حماية حتى خمس ملكيات حصص في الشركات وضمان استمرارية أعمالهم بالاستفادة من خدمة وصايا الإلكترونية الجديدة محددة الغرض.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يقدم المركز خدمة وصية أسهم شركات المناطق الحرة بشكل نموذج تفاعلي عبر الإنترنت يتيح لحملة أسهم الشركات اتباع عملية سهلة الخطوات لتحديد المستفيدين من حصصهم في تلك الشركات.

وأكد جو موينيهان الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة للشركات الدور المحوري لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في ضمان دعم الأعمال بالأطر القانونية العادلة والشفافة عالية .

وقال أن التعامل المناسب مع الأصول في حال تغير الظروف يعتبر أحد المتطلبات الأساسية للمستثمرين العالميين.

وأوضح أن إمكانية الاستفادة من مثل هذه الخدمات تعتبر ميزة مهمة بالنسبة للمستثمرين الذين اختاروا إمارة رأس الخيمة مقرا لاستثماراتهم أو لتسجيل شركتهم عالميا خاصة بالنظر كونها تأتي من مصدر يتمتع بموثوقية عالية مثل سجل الوصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي إلى جانب سلطة تسوية المنازعات.

من جانبه قال شون هيرد مدير سجل الوصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي أن خدمة الوصية عبر الإنترنت تتيح لحملة الأسهم أن يحصلوا على حماية سريعة بكلفة قليلة كي ينعموا براحة البال.

ويجب أن تكون الشركات التي يضع العملاء وصية على أسهمها أن تكون موجودة في المناطق الحرة في إمارة دبي أو رأس الخيمة أو مركز رأس الخيمة للشركات الدولية.

كما يجب أن تكون مؤسسة في الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات وتساعد وصية أسهم شركات المناطق الحرة مالكي الأعمال وحملة الأسهم في التخطيط لمستقبل ثروتهم على المدى الطويل عبر بضع خطوات مبسطة على الموقع http://difcprobate.ae/free-zone-will/ ونظرا لتغيير أو زيادة مالكي الأعمال وحملة الأسهم لحصصهم السهمية فإنه من الممكن تعديل وتحديث الوصايا المسجلة قدر ما يرغب أصحابها ومتى ما أرادوا .

وتعتبر وصية أسهم شركات المناطق الحرة مبادرة عملية تعتمد على سلسلة من الاتفاقيات مع المناطق الحرة الشريكة في دبي مثل المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" ومركز دبي للسلع المتعددة وفي رأس الخيمة حيث يتعاون سجل الوصايا مع مركز رأس الخيمة للشركات الدولية لإطلاق هذه الخدمة والترويج لها.