سهم سابك يهبط وأداء ضعيف للبورصات الخليجية لكن مصر تصعد

انخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية آداء ضعيفا مع تداول النفط قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع. لكن البورصة المصرية ارتفعت حاذية حذو الأسواق الناشئة، وفق رويترز.

وسجلت سابك صافي ربح للربع الأول بلغ 5.24 مليار ريال (1.40 مليار دولار) بزيادة 80 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي ومتوافقة إلى حد كبير مع متوسط توقعات محللين البالغ 5.35 مليار ريال.

ورغم ذلك، هبط سهم سابك 0.8 بالمئة بعد ثلاث جلسات من المكاسب القوية تحسبا لإعلان النتائج. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة.

وقام بعض المستثمرين ببناء مراكز في أسهم الشركات الصناعية غير النفطية قبيل مقابلة للتلفزيون السعودي مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يناقش الأمير محمد خطط الحكومة للتوسع في مشروعات الإسكان والمشروعات الصناعية بالمملكة في إطار إصلاحات اقتصادية.

وقفز سهم إعمار المدينة الاقتصادية 4.6 بالمئة في أقوى تداول له منذ أواخر مارس آذار. وتقوم الشركة بتطوير منطقة صناعية ضخمة تتضمن مساحة سكنية.

وارتفع سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 3.9 بالمئة في أكثف تداول منذ أوائل يناير كانون الثاني. وقد تستفيد الشركة من رغبة الحكومة في انشاء صناعة محلية للسيارات.

وزاد سهم الاتصالات السعودية 0.7 بالمئة بعدما تقدمت الشركة بطلب لتصبح ثالث مشغل لخدمات المحمول في سلطنة عمان. وتقدمت زين الكويتية أيضا يوم الثلاثاء بطلب للحصول على رخصة لتشغيل خدمات في السلطنة ومن المنتظر إعلان قائمة مختصرة لمقدمي العروض في 14 أغسطس آب على أن يتم إعلان العرض الفائز في الرابع من سبتمبر أيلول بحسب ما قالته الشركتان.

ورغم ذلك، تراجع سهم زين في سوق الكويت 2.3 بالمئة.

لكن سهم بنك وربة ارتفع 1.6 بالمئة بعدما سجل المصرف الكويتي صافي ربح في الربع الأول جاء مرتفعا بنحو أربعة أمثال عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.3 مليون دينار (4.3 مليون دولار). ورغم ذلك، تراجع مؤشر سوق الكويت 0.5 في المئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة مع هبوط بعض الأسهم التي حققت أفضل أداء في الجلسة السابقة بفعل مبيعات لجني للأرباح. وتراجع سهم أمانات التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم 0.9 بالمئة بعدما صعد 4.5 بالمئة يوم الإثنين. وهبط سهم أرابتك للبناء 1.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

لكن سهم إعمار العقارية صعد 1.2 بالمئة حيث كان من المتوقع أن تعلن الشركة نتائجها المالية الفصلية بعد إغلاق السوق.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم الدار العقارية التي كان من المتوقع أيضا أن تعلن نتائجها عقب الاغلاق 2.8 بالمئة لكن المؤشر العام للسوق تراجع 0.1 في المئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في 20 أسبوعا مع هبوط ثلاثة أرباع الأسهم القيادية على قائمته. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف مدرج في منطقة الخليج من حيث الأصول، 2.5 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة. وزادت الأسهم المدرجة في مؤشرات الأسواق الناشئة الدولية مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.1 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.