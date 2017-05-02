"أرابتك" الإماراتية تفتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمالها 15 مايو

قالت شركة "أرابتك القابضة" الإماراتية اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها قرر البدء في إجراءات زيادة رأس المال بمقدار 1.5 مليار درهم.



وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إنها تعتزم توجيه دعوة إلى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال، على أن يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من 15 مايو وحتى 28 مايو الجاري.



ووفق صحيفة البيان، سينتج عن الزيادة رفع رأس المال من 4.615 مليارات درهم إلى 6.115 مليارات درهم، على أن تقوم الشركة بعد ذلك بخفض رأس المال بشكل تناسبي عبر إلغاء 4.615 مليارات سهم، لينخفض رأس المال إلى 1.5 مليار درهم.



وكانت عمومية الشركة وافقت في أبريل الماضي على استمرار نشاط الشركة وإعادة هيكلة رأسمالها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 4.6 مليار ات درهم بما يعادل 101% من رأسمالها.



ووفقا لافصاحات الشركة، بلغت الخسائر نحو 3.41 مليارات درهم في عام 2016 نحو، مقابل خسائر بنحو 2.35 مليار درهم في 2015، وهو ما أرجعته الشركة إلى المصاريف المتكررة وغير المتكررة والتشغيلية، وأيضا زيادة تكاليف تخفيض قيمة بعض الأصول.



وتتضمن خطة "أرابتك"، العمل على استقرار أعمالها خلال العام الجاري مع تنفيذ برنامج إعادة الرسملة، واعتماد نهج قوي لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بالتوازي مع تصميمها التنظيمي بالإضافة إلى تسوية المطالبات من المشاريع المنجزة والذمم المدينة والتصرف في الأصول غير الأساسية.

كما تهدف الخطة إلى تحقيق نمو ثابت في صافي الربح وتعزيز مستوى التدفقات النقدية، واستهداف توزيعات أرباح منتظمة، مع استمرار المجموعة في تحسين إجمالي هامش ربح المشاريع وضمان تسليمها في الوقت المحدد.

و"أرابتك"، هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك آبار للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، أكبر حصة في الشركة بنسبة 36.1%.