Arabian business
أسواق

"أرابتك" الإماراتية تفتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمالها 15 مايو

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"أرابتك" الإماراتية تفتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمالها 15 مايو

قالت شركة "أرابتك القابضة" الإماراتية اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها قرر البدء في إجراءات زيادة رأس المال بمقدار 1.5 مليار درهم.


وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إنها تعتزم توجيه دعوة إلى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال، على أن يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من 15 مايو وحتى 28 مايو الجاري.


ووفق صحيفة البيان، سينتج عن الزيادة رفع رأس المال من 4.615 مليارات درهم إلى 6.115 مليارات درهم، على أن تقوم الشركة بعد ذلك بخفض رأس المال بشكل تناسبي عبر إلغاء 4.615 مليارات سهم، لينخفض رأس المال إلى 1.5 مليار درهم.


وكانت عمومية الشركة وافقت في أبريل الماضي على استمرار نشاط الشركة وإعادة هيكلة رأسمالها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 4.6 مليار ات درهم بما يعادل 101% من رأسمالها.


ووفقا لافصاحات الشركة، بلغت الخسائر نحو 3.41 مليارات درهم في عام 2016 نحو، مقابل خسائر بنحو 2.35 مليار درهم في 2015، وهو ما أرجعته الشركة إلى المصاريف المتكررة وغير المتكررة والتشغيلية، وأيضا زيادة تكاليف تخفيض قيمة بعض الأصول.


وتتضمن خطة "أرابتك"، العمل على استقرار أعمالها خلال العام الجاري مع تنفيذ برنامج إعادة الرسملة، واعتماد نهج قوي لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بالتوازي مع تصميمها التنظيمي بالإضافة إلى تسوية المطالبات من المشاريع المنجزة والذمم المدينة والتصرف في الأصول غير الأساسية.                      

 

 كما تهدف الخطة إلى تحقيق نمو ثابت في صافي الربح وتعزيز مستوى التدفقات النقدية، واستهداف توزيعات أرباح منتظمة، مع استمرار المجموعة في تحسين إجمالي هامش ربح المشاريع وضمان تسليمها في الوقت المحدد.

 

و"أرابتك"، هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك آبار للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، أكبر حصة في الشركة بنسبة 36.1%.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

أرابتك دبي تضع خطة للتعافي مدتها ثلاثة أعوام بعد تعثرات

أرابتك يرفع بورصة دبي وسهم تصنيع السعودية يقفز بعد صفقة

تباين أسواق الخليج وصعود دبي بدعم أرابتك وبروة يضغط على قطر

شركة أرابتك الإماراتية تعلق آمالاً على التحول تحت قيادة الخبير بالقطاع هاميش تيرويت

تعليقات

المزيد في أسواق

الأسهم السعودية تهبط مع انخفاض النفط وتباين بقية أسواق المنطقة

"دانة غاز" الإماراتية تنوي الدخول في محادثات لإعادة هيكلة صكوكها

ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الأجانب في أسواق الإمارات المالية إلى 97.7 مليار خلال أبريل

سهم سابك يهبط وأداء ضعيف للبورصات الخليجية لكن مصر تصعد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"إم.دي.إس إيه.بي" تساعد بنك نزوى بتطبيق حلول ساب في إدارة أداء المؤسسات

جامعة نورثويسترن في قطر تفتح مقرها الجديد في المدينة التعليمية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »