سوق أبوظبي العالمي ينضم لعضوية جمعية "آر 3" لتقنية البيانات المالية الموزعة

حصل سوق أبوظبي العالمي - المالي الدولي في أبوظبي - على عضوية جمعية "آر 3" كأول هيئة تنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم لهذا التجمع العالمي الذي يضم أكثر من 80 عضوا من هيئات تنظيمية ومؤسسات مالية كبرى من مختلف أنحاء العالم.

وبموجب العضوية الجديدة سيتمكن فريق التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي من الحصول على آخر المستجدات والاطلاع على أحدث التطورات المتصلة بتقنيات التعاملات الرقمية "البلوك تشين" والمشاركة في الحوارات ومجالات تبادل الرؤى مع الأعضاء وتشارك أفضل الممارسات وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية العالمية الأعضاء في الجمعية حول أحدث تقنيات ومنصات الجيل القادم التي تسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز إدارة المخاطر في أسواق رأس المال.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يقع مقر "آر 3" في مدينة نيويورك الأمريكية وتعد من الشركات الريادية في الابتكار المالي والتكنولوجيا التي تركز على بناء حلول لتقنيات البيانات المالية الموزعة لقطاع الخدمات المالية، ويسعى سوق أبوظبي العالمي عبر التعاون مع "آر 3" للمساهمة في تعزيز التواصل بين الهيئات المالية والمصرفية في المنطقة لتحقيق الأهداف المشتركة للتحول لمراكز مبتكرة للتكنولوجيا المالية في الهيئات التنظيمية العاملين بها.

وقال ديفيد ريتير الرئيس التنفيذي لجمعية "آر3" ان انضمام سوق أبوظبي العالمي لشبكة أعضائنا المتزايدة يسهم في تعزيز تواصلنا العالمي مع القطاع المالي حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الهامة لنا.

واضاف " لدعم جهودنا المستمرة لتطوير حلول بيانات مالية موزعة مبتكرة لخدمة القطاعات المالية ونحن نتطلع لقطاع المصارف العاملة في المنطقة الخليجية كشركاء استراتيجيين مهمين لتعزيز جهودنا التعاونية المشتركة".

من جانبه قال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي "تؤكد عضويتنا في جمعية "آر 3" على التزامنا ومسؤوليتنا المستمرين كمركز مالي دولي وهيئة تنظيمية تسهم في تحقيق كفاءة وتنافسية وشفافية السوق المالي.. وتمنحنا هذه العضوية فرص مراقبة تطورات تقنية التعاملات الرقمية "البلوك تشين" عن قرب وتقيم أثرها بشكل أدق على السوق المالي والاقتصاد والعمل على تطوير حلول فعالة للتكنولوجيا التنظيمية بما يعود بالنفع على القطاع المالي ونحن نسعى جاهدين لتحسين كفاءة الأسواق وتعزيز وصول المستثمرين إلى الأسواق الناشئة والحدودية مع الحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية".

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي عمل منذ مارس 2016 على بناء شراكات استراتيجية مع عدة أطراف معنية لدعم تطوير التكنولوجيا المالية كما قام بإطلاق مبادرة "المختبر التنظيمي" التي تعد أول إطار عمل تنظيمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترخيص المشاركين في التكنولوجيا المالية وتفعيل مجالات الابتكار المالي.

ويعد السوق أيضا الهيئة التنظيمية الأولى في المنطقة التي تتعاون مع سنغافورة لتطوير منصة مشتركة للتكنولوجيا المالية لتسهيل وصول الشركات للأسواق ورأس المال والاعترافات العالمية وسيواصل سوق أبوظبي العالمي جهوده المستمرة للتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وبناء الشراكات الجديدة لدعم تطوير مجتمع متكامل وفعال للتكنولوجيا المالية.