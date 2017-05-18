25.6 مليار عدد الأسهم الحرة في 18 بنكا وطنيا مدرجة بالأسواق المالية الاماراتية

بلغ عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول في قطاع البنوك الوطنية 25.6 مليار سهم مع نهاية النصف الاول من شهر مايو الجاري تشكل ما نسبته 50% من اجمالي رؤوس 18 بنكا وطنيا والتي تصل الى نحو 51.2 مليار سهم.

وتظهر أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام جميع المستثمرين محليين وأجانب بنحو 4% مقارنة مع نهاية العام 2016 ،الامر الذي شجع على ضخ المزيد من السيولة الأجنبية في القطاع خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2017.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال وسطاء في السوق إن جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية وفي مقدمتها البنوك قامت خلال العامين الماضيين بالتوسع في نسبة الأسهم الحرة المتاحة لتداول الأفراد والمؤسسات سواء من المستثمرين المواطنيين أو الأجانب ،مؤكدين أن هذه الخطوة كان لها دور ايجابي في استقطاب السيولة لها.

وأضافوا إن لجوء شريحة من الشركات لتوزيعات المنحة بدلا من النقد أسهم كذلك في زيادة عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول.

وبحسب تحليل لقائمة البنوك الأكثر من حيث نسبة الأسهم المتاحة لتداول المسثتمرين فقد تصدر بنك أبوظبي الأول المركز الأول بأسهم عددها 7.3 مليار سهم تقريبا، تشكل ما نسبته 67% من اجمالي رأس المال البالغ 10.89 مليار سهم،وهو الأمر الذي يفسر زيادة قيمة السيولة المتداولة عليه خلال الفترة الماضية.

ووصل عدد الأسهم الحرة في بنك دبي الإسلامي 2859 سهما وبنسبة 58% من اجمالي رأس المال البالغ 4932 سهما ،في حين بلغ عدد الأسهم الحرة في بنك الإتحاد الوطني 1100 سهم تشكل ما نسبته 40% من رأس المال الذي يصل الى 2751 سهما .أما في بنك الامارات دبي الوطني فقد بلغ العدد 2163 سهما وبنسبة 39.4% من اجمالي رأس المال البالغ 5478 سهما.