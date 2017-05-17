بورصة مصر ترتفع مدعومة بالقطاع العقاري وتداول قوي في السعودية قبل رمضان

سجلت البورصة المصرية أداء أفضل من أسواق الأسهم الخليجية يوم الأربعاء مدعومة بنتائج مالية قوية للربع الأول من العام وأنباء إيجابية من شركة للتطوير العقاري في حين شهدت البورصة السعودية زيادة في النشاط مع قيام المتعاملين ببناء مراكز قبل شهر رمضان.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا بالمئة مع صعود سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 4.2 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أشهر وهو أقوى تداول منذ مايو أيار 2014.

ووفق رويترز، أبلغ الرئيس التنفيذي لسوديك رويترز يوم الأربعاء أن الشركة تخطط لشراء أراض جديدة شمالي وغربي القاهرة في إطار خطة للتوسع. وإجمالا ستستحوذ سوديك على أراض بقيمة 600 مليون جنيه (33.2 مليون دولار).

وبلغت المبيعات المتعاقد عليها لسوديك في الربع الأول من العام 1.2 مليار جنيه مصري متجاوزة المستوى المستهدف للشركة البالغ مليار جنيه. وسجلت سوديك يوم الثلاثاء صافي ربح بلغ 211 مليون جنيه في الربع الأول مرتفعا أربع مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى أسهم شركات أخرى للتطوير العقاري مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفي، أكبر شركة عقارية مدرجة من حيث القيمة السوقية، 0.8 بالمئة متعافيا قليلا من خسائره الكبيرة التي تكبدها في الجلسة السابقة بفعل أنباء عن شطبه من مؤشر إم.إس.سي.آي مصر.

وارتفع سهم حديد عز 2.1 بالمئة بعدما صعد صافي ربح الربع الأول لإحدى الوحدات التابعة إلى نحو ثلاثة أمثال الربح المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة في أقوى تداول منذ يناير كانون الثاني مع تركز جزء كبير من النشاط على أسهم الشركات من الفئتين الثانية والثالثة.

وقال متعامل من جدة "يقوم المستثمرون ببناء مراكز أو التخارج من مراكز قبل حلول شهر رمضان".

وارتفع سهم السعودية لصناعة الورق 3.1 بالمئة مع تداول نحو 3.2 مليون سهم يوم الأربعاء أو أكثر من ثلاثة أمثال حجم التداول اليومي المعتاد.

وزاد سهما المراعي ومكة للإنشاء والتعمير 1.7 بالمئة لكل منهما.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم داماك العقارية 2.5 بالمئة. وزاد السهم في الجلسة السابقة 2.9 بالمئة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم إشراق العقارية، وهي شركة متوسطة الحجم، 2.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بينما قفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة مدعوما بأسهم البنوك القيادية. وزاد سهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة.