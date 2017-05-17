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أسواق

إعمار يقفز الى 7.52 درهم ويرفع مؤشرات الأسواق الإماراتية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 17 مايو 2017
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إعمار يقفز الى 7.52 درهم ويرفع مؤشرات الأسواق الإماراتية

ارتفعت أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم وسط صعود قوي لشريحة الأسهم القيادية المدرجة ضمن القطاع العقاري في سوق دبي المالي بالإضافة لسهم اتصالات الأمر الذي ساهم في زيادة مساحة اللون الأخضر على شاشات العرض.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من سهم اعمار الذي عاد للصعود مجددا لمستوى 7.52 درهم وذلك بعد الهدوء الذي سيطر على حركته منذ يوم الأحد الماضي واستقطب السهم سيولة جيدة تجاوزت قيمتها 51 مليون درهم.

وانعكس الأداء الإيجابي لإعمار، وفق وكالة أنباء الإمارات،  على بقية أسهم القطاع العقاري الأخرى حيث ارتفع اعمار مولز الى 2.59 درهم ولحق به سهم داماك الى 2.87 درهم كما تمكن سهم ارابتك من الارتفاع الى 0.725 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تولى سهم اتصالات المرتفع الى 17.65 درهم مسيرة الدعم وذلك بالإضافة لسهم اشراق العقارية البالغ مستوى 1.10 درهم في ما اكتفى سهم بنك أبوظبي الأول بالإغلاق دون تغيير عند نفس مستواه السابق وهو 11.30 درهم.

وكانت الحصيلة النهائية للتعاملات ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.54% الى 3395 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق العاصمة على نمو بنسبة 0.25% عند 4593 نقطة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة اليوم 352 مليون درهم في السوقين وهي اقل بنحو النصف مقارنة عن المسجل امس ووصل عدد الأسهم المتداولة 220 مليون سهم نفذت من خلال 3726 صفقة.

وتفوقت الأسهم الرابحة على المتراجعة فقد أغلقت أسهم 27 شركة على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 21 شركة ومحافظة أسهم 13 شركة على مستوياتها السابقة.

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