عودة التماسك الى أسواق المال الإماراتية بقيادة أسهم البنوك

عاد التماسك الى أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم بقيادة عدد من أسهم البنوك الثقيلة التي شهدت عمليات شراء منتقاة نفذتها مؤسسات بالإضافة لبعض كبار المستثمرين ما أسهم في صعودها بنسبة جيدة وأدى بالتالي الى دعم المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وساهم النشاط المسجل على أسهم هذه البنوك في زيادة سيولة التداولات مقارنة مع اليوم السابق حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 615 مليون درهم وتجاوز عدد الأسهم المتداولة اكثر من 400 مليون سهم نفذت من خلال 5641 صفقة.

ويظهر التحليل اليومي للتعاملات، وفق وكالة أنباء الإمارات، تواصل النشاط على سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 11.30 درهم وذلك بالإضافة لسهم بنك أبوظبي التجاري الصاعد الى 7.35 درهم .. وفي مقابل ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 8.25 درهم بنمو نسبته 2.5% تقريبا وسط تداولات جيدة وتبعه في نفس الإتجاه سهم مصرف عجان الى 1.17 درهم.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.39% الى 4582 نقطة في حين اغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند نفس مستواه في اليوم السابق تقريبا وهو 3376 نقطة مع ختام التعاملات.

وقال وسطاء في السوق إن اغلاق المؤشرات كانت متوازنة خلال جلسة اليوم حيث تمكنت من اظهار التماسك وهو أمر جيد لكن الأسواق تبقى بحاجة الى زيادة السيولة المتداولة لمنحها الدعم اللازم.

وأكدوا أن زيادة شهية التداول على بعض أسهم البنوك خلال الأيام الماضية يمكن أن يكون ممهدا لبناء مراكز سعرية جديدة حتى في ظل بقاء التعاملات هادئة بشكل عام في الأسواق.

يشار الى أن عدد الأسهم المتداولة في السوقين وصل الى 69 سهما ارتفعت أسعار 27 منها في حين انخفضت أسعار 28 سهما وحافظت أسهم 14 شركة على مستوياتها السابقة.