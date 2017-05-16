"أبوظبي للأوراق المالية" يسجل "شعاع كابيتال" كثالث صانع للسوق

منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة "شعاع كابيتال إنترناشيونال ليمتد" التابعة لشركة شعاع كابيتال ترخيصا لمزاولة أعمال صانع السوق ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط إلى ثلاثة شركات.

علما بأن بنك أبوظبي الوطني هو أول من حصل على ترخيص لممارسة النشاط تلاه شركة الرمز كابيتال وجاء الاعلان عن ترخيص خدمة صانع السوق لشركة شعاع كابيتال خلال حفل نظمه سوق ابوظبي للاوراق المالية اليوم في مقره بأبوظبي وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الادارة العليا في السوق بالاضافة الى مندوبي الشركات ورؤساء الأقسام وجمع من المستثمرين.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن منح ترخيص صانع السوق لشركة شعاع كابيتال يأتي معززا للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة ضمن استراتيجية السوق في زيادة عمق التداولات عبر تنويع الخدمات المقدمة الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية وذلك في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي من خلال تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ونحو تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في أبوظبي.

واوضح البلوشي في تصريح بهذه المناسبة أن بدء شركة شعاع كابيتال لتقديم خدمة صانع السوق وتوفير السيولة سيشكل اضافة نوعية للتعاملات في سوق ابوظبي للاوراق المالية خلال الفترة القادمة وذلك نظرا لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في ادارة الاستثمارات وتوفير السيولة..مؤكدا ان السوق لديه طلبات اخرى من شركات ترغب في تقديم خدمة صانع السوق لكنها لا زالت تحت الدراسة واستكمال الاجراءات اللازمة.

وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة شركة "شعاع كابيتال ان هذا الإعلان يمثل خطوة هامة أخرى في مسيرة شعاع كابيتال لتصبح أكبر صانع للسوق في المنطقة ومن خلال تزويد الشركات المدرجة بفروق أسعار طرح وعرض مغرية وتوفير عمق أكبر للسوق.. ونتطلع قدما إلى مساعدة هذه الشركات على اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق، مرتكزين في ذلك على مكانتنا الراسخة وسجلنا في هذا المجال.