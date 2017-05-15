18.4 مليار درهم أرباح 92 شركة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال 3 أشهر

بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لـ97 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أفصحت عن بياناتها المالية نحو 18.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017 بزبادة نسبتها 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 الذي بلغت فيه أرباح العدد نفسه من الشركات 16.2 مليار درهم.

وحققت 55 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا بقيمة 10.7 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 27.3% مقارنة مع الفترة نفسها في العام 2016 الذي وصلت فيه الأرباح الى 8.4 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وفي سوق دبي المالي بلغت الأرباح المجمعة التي أعلنت عنها 42 شركة مع نهاية الربع الأول مع العام الجاري 7.7 مليار درهم بإنخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 1.2 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2016 الذي وصلت فيه الأرباح 7.8 مليار درهم.

وأظهر التحليل الخاص بالأرباح على مستوى القطاعات أن قطاع البنوك الذي يشمل 19 بنكا وطنيا مدرجا في السوقين تصدر المركز الأول بصافي أرباح بلغت قيمتها 9.7 مليار درهم مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وبنمو نسبته 7.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 والذي وصلت فيه الأرباح 9 مليارات درهم.

ووصلت أرباح 12 بنكا مدرجا في سوق أبوظبي للأوراق المالية 5.8 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2017 بزيادة نسبتها 6.4% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه وبقيمة أرباح بلغت 5.45 مليار درهم.

وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 3.9 مليار درهم تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 9% مقارنة الربع الاول من العام 2016 والذي وصلت فيه الارباح 3.55 مليار درهم.

وجاء قطاع العقار بالمركز الثاني و بلغت أرباح 10 شركات مدرجة في السوقين 3.6 مليار درهم تقريبا بزيادة مع نهاية الربع الأول من العام 2017 نسبتها 2.8% مقارنة مع الربع الأول من العام 2016 الذي وصلت فيه الارباح للشركات نغسها نحو 3.5 مليار درهم.

أما على صعيد قطاع الاتصالات فقد وصلت أرباح القطاع 2.45 مليار درهم في الربع الاول بتراجع نسبته 1.2% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016 الذي بلغت فيه الأرباح 2.48 مليار درهم.