سلطة دبي للخدمات المالية تغرم كبير المسؤولين التنفيذيين في رويال شيلدز ليمتد 70 ألف دولار

قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدًا قابلًا للتنفيذ من رافيشانكار نايدو، الذي يتولى منصب كبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة رويال شيلدز ليمتد وهي شركة لوساطة التأمين، مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقد جاء التعهد القابل للتنفيذ نتيجة مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية حول أعمال التأمين لشركة رويال شيلدز ليمتد، حيث أخفق السيد نايدو فيما يلي:

• ترتيب معاملات تغطية إعادة التأمين وفقًا لتعليمات العميل والسماح بتقديم معلومات غير صحيحة إلى العميل حول التغطية الخاصة به؛

• الامتثال لمتطلب سلطة دبي للخدمات المالية الذي ينص على وجوب أن يكون كبير المسؤولين التنفيذيين مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛

• ضمان أن تعكس البيانات المالية لشركة رويال شيلدز ليمتد للعام المالي 2014 وضعها المالي بدقة؛

• التأكد من أن يكون لشركة رويال شيلدز ليمتد النظم والضوابط الكافية للاضطلاع بأعمالها الخاصة بوساطة التامين.

وباعتباره فردًا مُرخصًا يزاول المهام المرخصة لكبيرالمسؤولين التنفيذيين لدى شركة رويال شيلدز، كان نايدو المسؤول الأول عن إدارة أعمال الشركة اليومية والإشراف والرقابة على أنشطة الخدمات المالية التي تقدمها شركة رويال شيلدز. إلا أن سلوكه المهني لم يستوفي المستوى العالي من المهنية والالتزام المطلوبين منه في أداء مهامه. فقد أخفق على وجه الخصوص في التصرف بمهارة وتوخي العناية المعقولة لضمان تنظيم أعمال شركة رويال شيلدز بحيث يمكن إدارتها بشكل فعال.

وتقر سلطة دبي للخدمات المالية لدى قبولها بالتعهد القابل للتنفيذ الذي قدمه نايدو بتعاونه معها بشكل كامل. كما تعهد نايدو، استجابةً لمخاوف سلطة دبي للخدمات المالية بالتنحي طوعًا عن منصب كبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة رويال شيلدز، وضمان قيام الشركة بتعيين موظف جديد ليشغل هذا المنصب.

وسوف يبقى نايدو مديرًا ًمرخصًا يملك السيطرة على شركة رويال شيلدز، وقد وافق على تعيين مدير آخر مُرخص في مجلس إدارة الشركة، ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء على الأقل.

وعلى ضوء ذلك فقد وافق نايدو أيضًا على دفع غرامه مالية وقدرها 70,000 دولار أمريكي (256,900 درهم إماراتي) إلى سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يتم دفع 10,000 دولار أمريكي (36,700 درهم اماراتي) منها خلال موعد أقصاه 6 يونيو 2017 ، في حين يتم تعليق المبلغ المتبقي والبالغ 60,000 دولار أمريكي (220,200 درهم إماراتي) إلى أجل غير مسمى ويصبح واجبًا للدفع في حال لم يلتزم بالتعهد القابل للتنفيذ.





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