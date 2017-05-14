الحذر يسيطر على أسواق المال الإماراتية مع بداية الإسبوع

سيطر الهدوء على حركة تعاملات أسواق المال الإماراتية مع بداية تداولاتها الإسبوعية والتي عادة ما يُنظر لها على أنها مرحلة "جس نبض" يمكن من خلالها معرفة ما سيكون عليه وضع مسيرة الأسهم في الجلسات القادمة.

وفي ظل حالة الحذر التي حكمت سلوك الشريحة الأكبر من المتعاملين فقد انخفضت سيولة التداولات ،لكن ذلك لم يمنع بعض الأسهم من تحقيق مكاسب جيدة بدعم من صفقات شراء نفذت عليها ،وهو ما أسهم في بقاء المؤشرات العامة لسوقي أبوظبي ودبي الماليين عند مستويات جيدة وفقا لمعطيات التحليل الفني وذلك رغم اغلاقهما على تراجع محدود.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، شهد سهم الإتحاد العقارية تداولات نشطة بقيمة تجاوزت 61 مليون درهم مرتفعا الى 0.975 درهم في حين كسب سهم داماك اكثر من 3% بالغا مستوى 2.72 درهم ,وكان للأداء الإيجابي الذي اظهره سهم بنك الإمارات دبي الوطني الصاعد الى 8.35 درهم دوره في بقاء سوق دبي المالي متماسكا حتى انتهاء التعاملات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم اغلاق سهم بنك أبوظبي الأول على ارتفاع عند 11.30 درهم قبل ختام التعاملات في دعم المؤشر العام وذلك بالإضافة لسهم شركة الدار المغلق عند 2.29 درهم .

وقال وسطاء في السوق إن الهدوء لا زال سيد الموقف في تعاملات الأسواق التي باتت بحاجة الى محفزات تخرجها من هذه الحالة ،وهوالأمرالذي لا يمكن إلا من خلال سيولة مؤسسية،مؤكدين أن تركز نسبة كبيرة من السيولة على بعض أسهم البنوك يعد اشارة ايجابية لكنها غير كافية لرفع مستوى النشاط في الأسواق.

وبالعودة الى سيولة التداولات فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 308 ملايين درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 300 مليون سهم نفذت من خلال 2896 صفقة.

وفي ما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة فقد انخفضت أسعار أسهم 36 شركة ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار أسهم 9 شركات بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.