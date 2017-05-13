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دبي المالي العالمي يستقطب أكثر من 200 شركة ذات أغراض خاصة

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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دبي المالي العالمي يستقطب أكثر من 200 شركة ذات أغراض خاصة

عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته الريادية والتزامه بالابتكار مع نجاحه في استضافة أكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى " ISPVs " والشركات ذات الأغراض الخاصة "SPCs ".

 

ويوفر "مركز دبي المالي العالمي" هيكليات الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تدعم طيفا واسعا من القطاعات مثل النقل والتعليم والطاقة.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تشمل قائمة العملاء شركات إقليمية وشركات عائلية ومجموعات دولية ويستخدم مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى من قبل مجموعة من الشركات خاصة تلك التي تعتبر أسواقا أجنبية ضعيفة وهي تستخدم عادة كخطة انتقالية للأسواق الخاصة أو العائلية كما تستخدم من قبل شركات إدارة الصناديق التي تنشئ الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى بهدف تحصين وضمان سلامة الالتزامات والأصول من صناديق أخرى ضمن المجموعة نفسها.

 

بدورها تلعب الشركات ذات الأغراض الخاصة دورا محوريا في الأسواق المالية من خلال تقديم بنية قانونية جديدة كشركة محدودة الأسهم خاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي وذلك بهدف الترتيب لمعاملات مالية تحظى بهيكلية محددة.

 

ويستخدم مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة من قبل العملاء للمعاملات الإسلامية المهيكلة أو المعاملات المالية التقليدية مثل التوريق أو الديون المهيكلة أو إصدار الصكوك كالاقتراض أو المعاملات المالية في إطار عملية الاستحواذ.

 

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن هذه التطورات تؤكد أن المركز أصبح الخيار المفضل لمعاملات التمويل المهيكلة المبتكرة خاصة وأنه أصبح مقرا لأكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة والتي تصبح مع مرور الوقت هيكليات تمويل أكثر رواجا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

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