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أسواق

الأسهم تنهي تعاملات اليوم الأخير من الاسبوع على مكاسب بـ 8 مليارات درهم

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
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الأسهم تنهي تعاملات اليوم الأخير من الاسبوع على مكاسب بـ 8 مليارات درهم

أنهت أسواق المال الإماراتية اليوم الأخير من تعاملاتها الإسبوعية على ارتفاع جيد وذلك بدعم من تواصل عمليات التجميع على شريحة من الأسهم القيادية في مقدمتها سهم إعمار الذي صعد إلى مستوى 7.49 درهم وسط انتظار اعلان الشركة عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2017.

 

وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في جلسة اليوم نحو 8 مليارت درهم وذلك حسب ما أظهره الرصد اليومي للتعاملات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

كان المؤشر العام لسوق دبي المالي قد إرتفع بنسبة 0.74% بالغا 3420 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.58% مغلقا عند 4608 نقاط في ختام الجلسة.

 

وقال وسطاء في السوق إن سيولة مؤسسية أجنبية دخلت إلى السوق وتم ضخها في بعض السهم وذلك بهدف الإستثمار الأمر الذي أسهم في دعم المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مشيرين الى أن نجاح المؤشرات بالإغلاق عند هذه المستويات يعد اشارة ايجابية حسب معطيات التحليل الفني بعدما بات بإمكانها تعزيز مكاسبها في الأيام القادمة.

 

وشهدت جلسة اليوم تحسنا في شهية التداول وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى 623 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة الى 439 مليون سهم نفذت من خلال 4730 صفقة.

 

وكان لافتا للنظر في الجلسة النشاط الكبير الذي شهده سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 11.25 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 126 مليون درهم في حين بات "سهم اتصالات" على مشارف كسر حاجز 18 درهما صعودا بعدما أغلق عند 17.90 درهم .

 

وفي سوق دبي المالي انعكس الأداء الإيجابي لسهم إعمار على غالبية أسهم القطاع العقاري ومنها "سهم داماك" الصاعد لمستوى 2.64 درهم و"سهم اعمار مولز" الذي إرتفع إلى 2.64 درهم أيضا و سهم أرابتك الى 77 فلسا.

 

وفي الحصيلة النهائية للتعاملات استحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر من شاشات العرض في السوقين بعدما تمكنت أسهم 33 شركة من الإغلاق على ربحية مقابل انخفاض أسعار أسهم 21 شركة ومحافظة أسهم 11 شركة على مستوياتها السابقة .

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