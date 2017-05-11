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أسواق

سعر صرف الدرهم يواصل ارتفاعه أمام عملات جميع الشركاء التجاريين للإمارات

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
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سعر صرف الدرهم يواصل ارتفاعه أمام عملات جميع الشركاء التجاريين للإمارات

واصل معدل سعر صرف الدرهم الإماراتي ارتفاعه أمام عملات جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الامارات خلال الربع الأول من العام 2017 وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

 

وحسب الاحصائيات فقد ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء الموردين غير المرتبطة بالدولار بنسبة 0.37 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري علما بأن عدد هذه الدول التي تشملهم قائمة المراكز التسعة الأولى يستحوذون على 48.5 % من إجمالي الواردات لدولة الإمارات.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات،  قال خبراء في قطاع تجارة العملات إن استمرار ارتفاع معدل سعر صرف العملة المحلية جاء نتيجة تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم.

 

كان أكبر ارتفاع سجله الدرهم مقابل الين الياباني بعدما نما بنسبة 3.6 % وتمثل الواردات اليابانية 5.7 بالمائة من إجمالي واردات الدولة.وفي المقابل حقق الدرهم مكاسب بنسبة 1.2 % مقابل اليورو خلال الربع الأول من العام 2017.

 

في حين ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0.7 و0.3% على التوالي أمام اليوان الصيني والجنية الاسترليني.. وتأتي الصين على رأس الدول المصدرة للإمارات بقيمة 12.4 بالمائة من إجمالي الواردات.

 

وعلى صعيد الصادرات غير النفطية أظهرت حركة سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات غير المرتبطة بالدولار ارتفاع سعر العملة الاماراتية بنسبة 0.63 % خلال الربع الأول من العام الجاري .

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