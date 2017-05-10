البورصة السعودية ترتفع قليلا وأداء قوي لبورصة قطر

قادت نتائج للربع الأول أعلنتها شركات رئيسية التعاملات في البورصة السعودية يوم الأربعاء مع صعود المؤشر الرئيسي للسوق 0.2 بالمئة بينما حققت بورصة قطر آداء أفضل من المنطقة مع قيام المستثمرين بشراء الأسهم بعد انخفاضات في الأسعار مؤخرا.

وارتفع سهم السعودية للكهرباء، التي تملك الحكومة فيها حصة أغلبية، 2.2 بالمئة في حجم تداول تجاوز متوسطه اليومي في شهر بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل صافي ربح بلغ 4.94 مليار ريال في الربع الأول، وفقا لرويترز.

وصعد سهم الأسمنت السعودية 1.00 بالمئة. وهبط صافي ربح الشركة بنحو الثلث مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي متوافقا بشكل عام مع توقعات المحللين.

لكن سهم أبناء عبد الله الخضري للبناء انخفض 1.7 بالمئة إلى 11.30 ريال بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 17.8 مليون ريال مقابل ربح صاف قدره 2.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وكان محللون بالمجموعة المالية هيرميس قد توقعوا خسارة صافية قدرها 38 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الخضري، التي لها مشروعات قيد الإنشاء مع الحكومة، النتائج الضعيفة إلى هبوط الإيرادات بنسبة 50 بالمئة وتباطؤ التقدم في المشروعات القائمة وانخفاض عقود المشروعات الجديدة وتحديات السيولة في القطاع بأكمله.

وأجرت الشركة بعض التغييرات في بياناتها المالية نتيجة لتبنيها المعايير المحاسبية الدولية (آي.إف.آر.إس) اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.

وتراجع سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 2 بالمئة بعدما جاءت نتائج الشركة للربع الأول متوافقة بشكل كبير مع التوقعات مع زيادة صافي الربح إلى المثلين تقريبا عن العام الماضي وثلاثة أمثاله عن الربع السابق.

وقالت الأهلي كابيتال ومقرها الرياض في مذكرة "نعتقد أن ارتفاع النفقات بخلاف التشغيل أعلى مما كان متوقعا طغى على التحسن في المبيعات."

وفي الأسواق الأخرى بالمنطقة، تراجع مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة مع هبوط سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 5 بالمئة بعدما قالت الشركة إن صافي خسائرها إتسع في الربع الأول إلى 287.4 مليون درهم.

وشهد المؤشر العام لسوق أبوظبي تحركات محدودة مع صعود سهم الدار العقارية 0.9 بالمئة في حين انخفض سهم رأس الخيمة العقارية 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.3 بالمئة متعافيا بشكل أكبر من أدنى مستوياته في خمسة أشهر التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.

وشهدت أسهم الاتصالات أكبر تحركات مع صعود سهم أريد 2.6 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 بالمئة. وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشترت أسهما أكثر مما باعت يوم الأربعاء على عكس المتعاملين المحليين.

وارتفع سهم أوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وحقق السهم مكاسب لأربع جلسات متتالية في رد فعل إيجابي للمستثمرين على تحول الشركة إلى الربحية في 2016.