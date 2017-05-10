Arabian business
أسواق

الإمارات تحدد إجراءات إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات تحدد إجراءات إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الإجراءات التي يمكن بموجبها لشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإدراج ضمن السوق الثانية التي جرى تدشينها في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين قبل نحو عامين.

 وقالت الهيئة إنه يمكن لهذه الشريحة من الشركات والتي تتخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة في السوق المالي من خلال تحويلها الى شركات مساهمة خاصة حسب اجراءات وزارة الإقتصاد ومن ثم الإدراج في السوق، مؤكدة أن التداول على أسهم هذه الشركات سيكون محصورا في السنة الأولى بين المؤسسين.

 

وأوضحت الهيئة في دليل أصدرته عن تحول الشركات إلى مساهمة عامة، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد انقضاء السنة الأولى بعد الإدراج سيكون متاحا لجميع المستثمرين وحسب قيود الملكية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

 

ويشترط قانون الشركات التجارية عدم تجاوز عدد مساهمي الشركة المساهمة الخاصة 200 مساهم وألا يقل رأس المال عن خمسة ملايين درهم.

 

ويأتي توجه الهيئة إلى تسهيل ادراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من دورها في تنظيم عمل الأسواق المالية المحلية وتطويرها والحرص على استحداث آليات ومنتجات جديدة بما من شأنه زيادة السيولة بالأسواق بشكل عام .

 

وتعد شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النشاط للإقتصاد الوطني وتشكل ما نسبته 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة وهي موزعة بواقع 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة و16% منها في الخدمات و11% منها في الصناعة.

 

ووفقا لإحصائيات نشرتها وزارة الإقتصاد سابقا فقد تجاوز عدد الشركات المصنفة ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة 350 ألف شركة تساهم في تشغيل 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وبنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وسط توجهات حكومية لتعزيز مساهمتها لتصل 70 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تعد بمثابة خارطة طريق لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"الأوراق المالية والسلع" بالإمارات تنشر أسماء المخالفين على موقعها الإلكتروني

سوق أبوظبي العالمي يحصل على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

دبي: "الأوراق المالية" توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تفاهم بين "سلطة دبي للخدمات المالية" و"الأوراق المالية" في الأردن

تعليقات

المزيد في أسواق

أسواق الأسهم العربية ترتفع والسعودية تصعد بدعم نتائج جرير

صعود سهم اعمار الى 7.40 درهم يبقي أسواق المال الإماراتية خضراء

عودة الأخضر لأسواق المال الإماراتية وسط تداولات نشطة على "أبوظبي الأول"

"سوق أبوظبي" يستحدث رسوماً جديدة على مقاصة وتسوية وإيداع الأسهم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية تعلن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة بعد أيام

وزير الصحة يتعهد بالقضاء على بطالة أطباء الأسنان السعوديين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »