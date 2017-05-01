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بورصات الخليج ترتفع وأسهم أمانات القابضة تهيمن على التعاملات في دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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بورصات الخليج ترتفع وأسهم أمانات القابضة تهيمن على التعاملات في دبي

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الإثنين بينما صعد سهم أمانات القابضة التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم 4.5 في المئة مشكلا ما يزيد عن 40 في المئة من حجم التعاملات في بورصة دبي.

 

ووفق رويترز، زاد مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة وكان سهم أمانات الأكثر نشاطا في البورصة وشهد أكثف تداول له منذ نوفمبر تشرين الثاني. وسيبدأ تداول سهم أمانات، وهو منخفض السعر ويستهدفه في بعض الأحيان المضاربون على الأجل القصير، بدون الحق في توزيعات الأرباح في الرابع من مايو أيار.

 

لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية تراجع 1.5 بالمئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ خمسة بالمئة في الأرباح الفصلية نظرا لارتفاع المخصصات المتعلقة ببرنامج للحوافز.

 

وأغلق سهم الاتحاد العقارية مرتفعا 3.9 في المئة مع خلاف حول عضوية مجلس إدارة الشركة تسبب في تقلبات في التداول.

 

وقالت الاتحاد العقارية يوم الأحد إن رئيس مجلس إدارتها خالد جاسم بن كلبان ومديرين آخرين تم استبدالهم بعدما تنحوا في أعقاب تصويت المساهمين بمنع أعضاء مجلس الإدارة من تولي مراكز في شركات منافسة. وبن كلبان هو العضو المنتدب لدبي للاستثمار.

 

لكن الشركة نشرت بيانا بعد ذلك نقلت فيه عن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قولها إن بن كلبان والمديرين الآخرين نفوا أنهم استقالوا. ولم توضح الشركة أسباب التعارض مع بياناتها السابقة.

 

وأغلق سهم دبي للاستثمار، التي لها مشروع مشترك مع الاتحاد العقارية، مستقرا.

 

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.5 في المئة. وسجل المصرف زيادة بلغت ثمانية بالمئة في أرباح الربع الأول من العام إلى 1.11 مليار درهم مقابل متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز لربح قدره 995.4 مليون درهم.

 

وصعد سهم دار الأركان لمواد البناء ثلاثة في المئة بعدما نقلت صحيفة البيان عن رئيس مجلس إدارتها جمال سالم الظاهري قوله إن الشركة تدرس الاندماج مع شركات أخرى لم يسمها.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة مع تراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 4.1 في المئة. وكان السهم قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة يوم الأحد بعدما سجلت الشركة أرباحا فصلية أفضل من المتوقع.

 

لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع واحدا في المئة. وأعلنت سابك، وهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبتروكيماويات في العالم، نتائجها المالية الفصلية بعد إغلاق جلسة التداول حيث سجلت قفزة 80 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام عن الفترة المماثلة من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار البيع لمنتجاتها.

 

وارتفع سهم السعودية للتنمية الصناعية، وهي منتج آخر للبتروكيماويات، 0.4 في المئة بعدما قالت الشركة إنها تحولت لتسجيل صافي ربح طفيف مقابل خسارة قبل عام.

 

وارتفع سهم فواز عبد العزيز الحكير لمتاجر التجزئة 3.1 بالمئة إلى 36.70 ريال بعدما عينت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا. ورفعت المجموعة المالية هيرميس تقييمها للسهم إلى توصية "بالشراء" من "محايد" وكذلك سعره المستهدف إلى 44 ريالا من 27 ريالا.

 

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع صعود سهم أزدان القابضة ستة في المئة بعدما سجلت شركة الاستثمار العقاري زيادة بلغت 62 بالمئة في صافي ربح الربع الأول.

 

لكن سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات والمعادن، هبط 1.3 في المئة.

وأغلقت بورصتا مصر والبحرين يوم الإثنين في عطلة عامة.

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