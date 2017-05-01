"العقاري" يرفع مكاسب أسهم الإمارات الى 4.7 مليار درهم مع بداية مايو

ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية مع بداية أول جلسات شهر مايو بدعم من أسهم القطاع العقاري التي عاودت الصعود مجددا ما عزز من مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 4.7 مليار درهم تقريبا ،وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية التي صدرت في ختام التعاملات.

وشهدت جلسة اليوم، وفق وكلة أنباء الإمارات، انضمام أسهم جديدة الى قائمة "النشطة" وفي مقدمتها سهم أمانات الذي تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 237 مليون درهم مرتفعا بنسبة 4.5% وبالغا 1.16 درهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على إنشاء رأس مال مصرح به بقيمة مليار درهم.

وصعد سهم شركة الإتحاد العقارية بنسبة 4% تقريبا مغلقا عند 1.06 درهم بعدما انخفض في فترة من فترات التداول الى مستوى درهم،وكان للنشاط الجيد الذي أظهره سهم اعمار المرتفع الى 7.35 درهم دور في تعزيز مكاسب السوق ،كذلك صعد سهم داماك الى 2.55 درهم .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية قاد النشاط سهم بنك ابوظبي الأول الصاعد الى 11.15 درهم بالإضافة لسهم اتصالات الذي قفز قبل اغلاق الجلسة الى 17.55 درهم ،وسجل سهم الدار مكاسب جيدة مغلقا عند 2.17 درهم .

وأسفرت حصيلة التعاملات عن اغلاق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4558 نقطة بنمو نسبته 0.79% ،وفي سوق دبي المالي كسب المؤشر العام 0.75% عند 3440 نقطة.

وتزامنت المكاسب التي حققتها الأسواق مع زيادة شهية التداول فقدارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين الى 764 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة الى 576 مليون سهم نفذت من خلال 5144 صفقة.

وأستحوذ اللون الخضر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما اغلقت أسهم 33 شركة على ربحية من إجمالي أسهم 60 شركة جرى تداولها اليوم ،في ما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت أسهم 9 شركات على أسعارها السابقة.

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