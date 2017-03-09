تعاون بين ناسداك دبي وبورصة تونس بشأن عمليات الإدراج وحلول التمويل الإسلامي

وقعت ناسداك دبي وبورصة تونس مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون المحتمل، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بجهات الإصدار الحالية والمستقبلية والإدراجات في البورصتين.

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً بحث سبل تعزيز منتجات وحلول أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب دعم الروابط المحتملة بين مركزي إيداع الأوراق المالية التابعين للبورصتين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قام كل من السيد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، البورصة الدولية التي تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة أفريقيا، والسيد بلال سحنون، المدير العام لبورصة تونس بتوقيع مذكرة التفاهم في تونس.

وصرح السيد بلال سحنون، المدير العام لبورصة تونس، قائلاً: "يُعزز هذا الاتفاق الهام التعاون الوثيق بين البورصتين لصالح جهات الإصدار والمستثمرين والوسطاء في تونس والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع نطاقاً؛ حيث تشكل مجموعة المستثمرين العالميين والإقليميين لدى ناسداك دبي إلى جانب هيكلها التنظيمي الدولي منصة مثالية للتعاون مع بورصة تونس لدعم مبادرات جمع رؤوس الأموال من جانب مجموعة كبيرة من المؤسسات".

ويتمثل الهدف الرئيسي لبورصة تونس في خدمة الاقتصاد الحقيقي والمساعدة على زيادة توجّه الشركات التونسية نحو السوق المالية واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب عبر سن قانون استثمار يرسخ المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين. وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الشركات المدرجة ثمانين شركة بقيمة سوقية تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي.

وصرح، السيد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي قائلاً: “تتطلع ناسداك دبي، باعتبارها البورصة المالية الدولية في المنطقة، إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع بورصة تونس ومجتمع أسواق رأس المال بشمال أفريقيا، وذلك بغرض تعزيز الأنشطة والفرص التجارية لجهات الإصدار والمستثمرين على حد سواء، لاسيما وأن إطار العمل الدولي الذي نتبناه في ناسداك دبي مصممٌ لاستيعاب أوجه التعاون الوثيق مع البورصات الإقليمية من أجل دعم نموها وتطورها".

وتستضيف ناسداك دبي مجموعة من إدراجات الأسهم الدولية والإماراتية، بما يشمل أوراسكوم للإنشاء - مصر، وتعد البورصة أكبر مركز لإدراجات الصكوك في العالم بقيمة تبلغ 45.06 مليار دولار أمريكي. وقد استعانت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) بمنصة ناسداك دبي مرابحة للتمويل الإسلامي لتسهيل إصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في يناير 2017. وسعياً منها لاستقطاب فئات أصول جديدة للمنطقة، افتتحت ناسداك دبي سوق العقود المستقبلية للأسهم في سبتمبر 2016.