سوق دبي المالي يعود للربحية .. وأبوظبي يشهد إستقرارا

شهدت تعاملات أسواق المال الإماراتية تحسنا خلال جلسة اليوم خاصة في سوق دبي المالي وذلك بدعم من مشتريات انتقائية نفذت على شريحة من الأسهم القيادية فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية استقرارا مقارنة بجلسة الأمس.

ونجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بالإرتفاع إلى مستوى 3530 نقطة بنمو نسبته 0.81% في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4590 نقطة بتراجع محدود لم تتجاوز نسبته 0.02% حسب الرصد اليومي للتعاملات الذي أظهر تحسنا في قيمة الصفقات المبرمة التي بلغت 845 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 467 مليون سهم نفذت من خلال 5512 صفقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، كان لافتا للنظر النشاط الكبير الذي سجله سهم "دي إكس بي" قافزا بنسبة تجاوزت 6% إلى 1.06 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 105 ملايين درهم، كما كان لعودة الإيجابية لسهم بنك دبي الإسلامي دور في تعزيز المكاسب وذلك بالإضافة لسهم السوق المرتفع بنسبة 1.5% تقريبا صاعدا الى 1.37 درهم وشمل التحسن أيضا سهم مصرف عجمان الذي ارتفع إلى 1.40 درهم.

وقال وسطاء في السوق إن تركز التداولات على أسهم منتقاة من تلك التي تصنف ضمن الأسهم الثقيلة كان له الدور الأكبر في عودة المؤشرات إلى مسارها الأخضر خاصة في سوق دبي المالي، مشيرين إلى أن جلسة اليوم شهدت تحسنا أيضا على صعيد شهية التداول وهو ما يعكس عودة شريحة من المستثمرين إلى قاعات التداول.

ونوه عبد الله الحوسني الخبير المالي إلى دور السيولة المؤسسية في منح الأسواق مزيدا من الدعم وحتى تتمكن الأسهم من بناء مراكز سعرية جديدة إلي جانب دورها في منع المضاربات من التحكم في حركة الأسهم والأسواق بشكل عام.

وعلى صعيد حركة المؤشر السعري فقد أسفرت الحصيلة النهائية للتعاملات عن تفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة حيث إرتفعت أسعار أسهم 25 شركة من إجمالي أسهم 60 شركة جرى تداولها اليوم فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم 13 شركة على مستوياتها السابقة.