بورصة دبي للذهب والسلع توسع حضورها العالمي مع شركة "تريدينغ تكنولوجيز"

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم أن شركة تريدينغ تكنولوجيز إنترناشونال مزود برمجيات التداول الاحترافية عالية الأداء وبائع برمجيات مستقل ومعتمد لدى البورصة.

ومع إتاحة الوصول إلى بورصة دبي للذهب والسلع الآن على منصة تداول تريدينغ تكنولوجيز" TT " بات بوسع متداولي السلع والعملات الاستفادة من الوظائف العملية الواسعة والقوية لشركة تريدينغ تكنولوجيز، بما في ذلك تطبيقات تريدينغ تكنولوجيز المتنقلة للأجهزة التي تعمل بنظامي" iOS " واندرويد لجدولة وتداول المجموعة الكاملة من منتجات بورصة دبي للذهب والسلع.

كما تسهم هذه الخطوة أيضا في منح مستخدمي تريدينغ تكنولوجيز حول العالم قدرة الوصول إلى أكبر تجمع سيولة للروبية الهندية المتداولة على البورصات في العالم، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال ستيف ستيوارت، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في شركة تريدينغ تكنولوجيز: يسهم ارتباطنا الجديد مع بورصة دبي للذهب والسلع في تعزيز النمو المستمر لشركة تريدينغ تكنولوجيز في منطقة الشرق الأوسط كما يوسع نطاق مجتمع التداول الدولي لدينا بشكل كبير. وتساعد هذه الشراكة أيضا في الترويج لشركة تريدينغ تكنولوجيز بين أوساط المتداولين في المنطقة وتلبية متطلباتهم في الحصول على تقنيات تداول متطورة يتم تطبيقها من خلال بنية تحتية آمنة وموثوقة.

يذكر أن بورصة دبي للذهب والسلع هي أول بورصة يتم إدراجها للتداول المباشر في مركز البيانات الجديد التابع لشركة تريدينغ تكنولوجيز في لندن والذي يقع داخل مقر مركز بيانات "Interxion"؛ وسوف يمنح هذا الحضور الجديد مرونة إقليمية عالية لمستخدمي تريدينغ تكنولوجيز مع تعزيز أدائهم وتسهيل وصولهم إلى البورصات وتوسيع الآفاق المتاحة أمامهم في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.