تباين أسواق الخليج وصعود دبي بدعم أرابتك وبروة يضغط على قطر

(رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين مع انتعاش سهم أرابتك للبناء التي تواجه صعوبات مالية ليدفع بورصة دبي للصعود بينما أدى هبوط سهم بروة العقارية إلى تراجع بورصة قطر بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة مع صعود سهم أرابتك 6.4 بالمئة بفعل خطة تعاف مدتها ثلاث سنوات عرضتها الشركة التي تتكبد خسائر في أواخر الأسبوع الماضي وتتضمن التخارج من أصول غير أساسية. وكان سهم أرابتك الأكثر تداولا في السوق.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مع استئناف العمل في السوق بعد عطلة عامة أمس الأحد. وهوى سهم بروة العقارية 8.7 بالمئة. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم ارتفاعا من 2.2 ريال في العام السابق.

وانخفضت أسهم معظم البنوك مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة بعدما عدلت ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني نظرتها للدين السيادي لقطر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة إن مركز السيولة الخارجية لقطر تعرض للضعف مع النمو السريع للالتزامات الخارجية للبنوك ودين القطاع العام.

لكن سهم المجموعة للرعاية الطبية قفز 5.7 بالمئة. وشهد السهم تقلبات حادة منذ أوائل فبراير شباط حينما سجلت الشركة هبوطا بلغ 42 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وخفضت توزيعات الأرباح.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع صعود أسهم قليلة في قطاع البتروكيماويات. وارتفع سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.8 بالمئة بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا بالمئة. وحقق المؤشر مكاسب قوية منذ يوم الخميس بعدما قال وزير المالية إن ضريبة الدمغة على معاملات السوق ستطبق بشكل تدريجي لتقليل الأثر على النشاط.

وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.6 بالمئة.